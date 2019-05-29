Роботов научили мыть небоскребы: фото и видео

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Мойка небоскребов станет быстрее и безопаснее
Мойка небоскребов станет быстрее и безопаснее / unsplash.com

Израильский стартап Skyline Robotics разработал роботов для мытья окон в высотных зданиях.

Как убеждают разработчики, роботизированные машины моют окна в 6 раз быстрее, чем обычные рабочие, и делают это качественнее.

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К тому же такое изобретение безопаснее для самих работников, поскольку промышленный альпинизм считают одной из самых опасных профессий.

Что такое Skyline Robotics?Изобретение представляет собой подвижную платформу, на которой закреплены роботизированные подвижные "руки" со щетками.

Работников, которые до этого занимались мытьем окон, не планируют увольнять, их будут учить как управлять роботами с земли.

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Роботизированные руки моют небоскребы в 6 раз быстрее//Фото: skylinerobotics.com

Гендиректор стартапа Ярон Шварц пояснил, что для работы роботизированные краны нуждаются в 3D-карте зданий, чтобы знать "рельеф" сооружения, рассказал он CNN.

Такую карту загружают в систему и она самостоятельно вычисляет все неровности и препятствия на здании.

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Роботы самостоятельно обходят препятствия//Фото: skylinerobotics.com

Если во время мытья кто-то выглянет из окна, датчики на роботизированных руках также это учтут и обойдут преграду.

Skyline Robotics также заботятся об окружающей среде, поэтому мытье окон происходит без добавления вредных химических веществ и моющих средств.

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Роботизированные мойщики небоскребов заботятся об окружающей среде//Фото: skylinerobotics.com

С помощью специальной системы фильтрации с технологией обратного осмоса получают хорошо очищенную воду, которая способна растворять пыль, жир и другого рода загрязнения.

Смотрите, как роборуки моют небоскребы:

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Теги: Техно Новости Техно Искусственный интеллект Новости недвижимости
Источник: 24 канал
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