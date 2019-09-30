Роботов-животных сделали более реалистичными: видео

На рынке уже существуют работы, которые похожи на животных, однако такие модели имеют и недостаток – "механическую ходьбу", которая существенно отличает роботов от живых созданий. Исследователи из политехнического университета Вирджинии разработали и протестировали комплекс алгоритмов, который позволяет роботам двигаться более естественно.

Что известно о разработке? Благодаря установленным вспомогательным датчикам и специальному программному алгоритму, движения роботов, по заявлению разработчиков, будут практически полностью дублировать движения реальных животных, сообщает Engadget.

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Система основана на анализе поведения позвонков в соответствии с колебаниями нейронов в спинном мозге. Также учитывается и положение датчиков относительно земли для контроля баланса. Кроме того, инженеры использовали камеры и лидары для того, чтобы работы не сталкивались с препятствиями.

Роботов научили более реалистично ходить – смотрите видео

Еще одна особенность разработки – отсутствие необходимости вносить изменения в базовую конструкцию работа: нужно лишь оборудовать конкретную модель набором сенсоров и системой слежения.

Будущее разработки. Сейчас новая система проходит "обкатку" в лаборатории университета. В будущем, по заверениям исследователей, вполне вероятно появление механических домашних питомцев, которые будут двигаться так же реалистично, как настоящие животные.

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