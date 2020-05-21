Samsung выпустила бронированную версию Galaxy S20 для военных

Компания Samsung представила эксклюзивную версию флагманского смартфона Galaxy S20 с приставкой Tactical Edition. Бронированным корпусом перечень модификаций новинки не ограничился – гаджет имеет два уровня шифрования и способен подключаться к тактическим радиостанциям и систем, а также рассчитан на эксплуатацию в экстремальных условиях.

Новинка побудована із застосуванням архітектури DualDAR, яка забезпечує дворівневе шифрування даних на основі стандартів NSA для захисту на військовому рівні. Смартфон може зв'язуватися з розташованими поруч периферійними пристроями та підтримує вимоги тактичних і секретних додатків, призначених для допомоги в навігації по складній місцевості і при потенційній втраті зв'язку з командними підрозділами на великих відстанях, розповідає The Verge.

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Відмінності та особливості "військового" Samsung S20

Апарат відрізняється від базової версії функціями, розробленими спеціально для бойових умов. Один режим може вмикати та вимикати дисплей, коли військовий використовує окуляри нічного бачення, інший – деактивує модуль мобільного зв'язку і все радіочастотне мовлення, щоб виключити можливість прослуховування.

Користувач також може легко розблокувати екран смартфона і швидко запустити додатки одним натисненням кнопки. Крім того, гаджет "упакований" в фірмовий корпус Juggernaut, стійкий до зовнішніх впливів, включаючи удари й падіння.



Бойова версія Samsung S20 призначена виключно для військових

"Розробка цього рішення є результатом координації та зворотного зв'язку, отриманої від наших клієнтів і партнерів з Міністерства оборони. Galaxy S20 Tactical Edition надає військовим технологію, яка дасть їм перевагу в польових умовах, завдяки простому в розгортанні і надійному рішенню", – заявив Тахер Бехбехані, генеральний директор Samsung Electronics America, керівник підрозділів Mobile B2B і SVP.

Технічні характеристики

Що стосується всього іншого – це звичайний Galaxy S20 з 6,2-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1440p, восьмиядерна процесором Snapdragon 865, 12 ГБ оперативної і 128 ГБ накопичувальної пам'яті.

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Коли з'явиться смартфон

Реліз Samsung Galaxy S20 Tactical Edition запланований на третій квартал 2020 року, при цьому на споживчий ринок пристрій поставлятися не буде – він призначений виключно для виробництва під замовлення для потреб військового сектору.