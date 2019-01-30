Samsung анонсировала встроенный накопитель с рекордным объемом

Для комфортной работы и мобильных развлечений владельцам гаджетов необходимо все больше памяти, поэтому производители смартфонов не очень спешат отказываться от слотов microSD-карт. Однако инженеры Samsung решили пойти дальше и анонсировали первый в мире встроенный накопитель на 1 ТБ.

Накопитель eUFS объемом 1 ТБ создан на основе флеш-памяти V-NAND пятого поколения и способен работать с данными в десять раз быстрее microSD-аналогов. Скорость последовательного чтения достигает 1000 МБ / с (вдвое быстрее современных SATA SSD), записи –до 260 МБ / с, сообщает 4PDA.

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Габариты новинки (11,5x13,0 миллиметра) позволяют разместить модуль даже в тонком корпусе смартфона. На скоростных характеристиках это не сказалось – запись видеофайла объемом 5 ГБ отнимет у владельца устройства всего пять секунд.

EUFS-накопители емкостью 1 ТБ сыграют решающую роль для мобильных устройств следующего поколения. Samsung стремится обеспечить надежную цепочку поставок и адекватные объемы производства для обеспечения такой памятью все будущие флагманские смартфоны,

– отметил исполнительный вице-президент по продажам и продвижению памяти в Samsung Electronics Чол Чой.

Согласно пресс-релизу компании, массовое производство уже началось, и совсем скоро владельцы планшетов, смартфонов и других девайсов смогут избавиться от необходимости использовать дополнительные карты памяти.



Samsung eUFS позволит отказаться от microSD-карт

Цена модулей eUFS и дата поступления в продажу первых устройств на их основе будут объявлены позже.

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