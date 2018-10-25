Samsung анонсировала загадочный смартфон Galaxy A8s: что о нем известно

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Samsung анонсировала загадочный смартфон Galaxy A8s
Samsung анонсировала загадочный смартфон Galaxy A8s / Скриншот из видео

Компания Samsung вчера анонсировала загадочный смартфон Galaxy A8s. По предварительным данным новинку официально презентуют в начале 2019 года.

Об этом сообщает ITHome.

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По сути, о смартфоне Galaxy A8s ничего не известно, кроме, собственно, названия, изображения на слайде и заверениям корейского производителя, в нем впервые будет использована какая-то новая технология, разработанная Samsung.

На слайде изображен полностью безрамочный дизайн, не испорченный "бровями" и каплевидными вырезами. Вероятно, Galaxy A8s первым среди смартфонов Samsung получит точечный вырез в дисплее под фронтальную камеру, о котором ранее уже сообщали инсайдеры.

Отметим, полноценный дебют Samsung Galaxy A8s ожидается в начале 2019 года.

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Теги: Техно Смартфоны Samsung
Источник: Техно
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