Компания Samsung вчера анонсировала загадочный смартфон Galaxy A8s. По предварительным данным новинку официально презентуют в начале 2019 года.

Об этом сообщает ITHome.

Читайте также: Как производители смартфонов прячут селфи-камеры: интересные решения

По сути, о смартфоне Galaxy A8s ничего не известно, кроме, собственно, названия, изображения на слайде и заверениям корейского производителя, в нем впервые будет использована какая-то новая технология, разработанная Samsung.

На слайде изображен полностью безрамочный дизайн, не испорченный "бровями" и каплевидными вырезами. Вероятно, Galaxy A8s первым среди смартфонов Samsung получит точечный вырез в дисплее под фронтальную камеру, о котором ранее уже сообщали инсайдеры.

The display open hole camera technology will become the mainstream technology in 2019, then you think, where is the camera position better? pic.twitter.com/4mh5G7CbeT — Ice universe (@UniverseIce) 18 жовтня 2018 р.

Отметим, полноценный дебют Samsung Galaxy A8s ожидается в начале 2019 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно