Смартфон Samsung Galaxy Note10 представили официально: характеристики и цена

Компания Samsung провела презентации и официально представила свой новый флагманский смартфон Galaxy Note10. Он получил трендовую "дыру в экране", а также поддержку фирменного стилуса.

Дисплей. Samsung Galaxy Note10 получил большой Dinamic AMOLED-дисплей размером 6,3 дюйма. Экран смартфона выполнен по технологии Infinity-O, то есть фронтальную камеру разместили в специальном отверстии на дисплее. Такое решение позволяет увеличить рабочую площадь экрана до 94,2% и избавиться от "челки".

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Дизайн. Главныс и самым заметным изменением в дизайне стал обтекаемый дисплей и отсутствие рамок. Кроме того, новинка получила оптический сканер отпечатков пальцев, который встроили под дисплей. Заметим, такую ​​же технологию использовали и в линейке Galaxy S10.

От случайных царапин и ударов дисплей и задняя крышка смартфона прикрыты закаленным стеклом Gorilla Glass 6, а корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP68.



Samsung Galaxy Note10 и Samsung Galaxy Note10+

Основные характеристики. Samsung Galaxy Note10 получила самый новый процессор Qualcomm Snapdragon 855 Plus (или Exynos 9825, в зависимости от региона продаж). За графические возможности флагмана отвечает видеоускоритель Mali-G72 MP12. Фирменная технология Game Booster задействует нейронный блок смартфона (NPU) для оптимизации работы игровых приложений.

Также аппаратную часть смартфона составили 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище на 256 ГБ.

За автономность новинки отвечает батарея емкостью 3600 мАч. Функция быстрой зарядки мощностью 45 Вт позволит полностью зарядить смартфон всего за 30 минут.



Samsung Galaxy Note10 представили официально

Поддерживается и функция реверсивной беспроводной зарядки, с помощью которой можно поделиться энергией с другими смартфонами и аксессуарами.

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Камеры. Что касается камер, то Samsung Galaxy Note10 получит стандартный модуль с 12-мегапиксельным сенсором, сверхширокоугольным модулем с 16-мегапиксельным сенсором и телефото модуль с 12-мегапиксельным сенсором. Фронтальная камера получила разрешение 10 Мп.

Кроме того, южнокорейский производитель представил продвинутую версию смартфона – Samsung Galaxy Note10 Plus.

Основные характеристики. Основные отличия "старшей" версии от базовой – количество камер, объем оперативной и встроенной памяти, а также увеличена емкость аккумулятора (4300 мАч) и увеличенный дисплей – 6,75 дюйма. В Galaxy Note10 Plus доступный объем оперативной памяти 12 ГБ, а встроенное хранилище может удивить 1 ТБ.



Samsung Galaxy Note10 на некоторых рынках будет поддерживать 5G

Основная камера Galaxy Note10+ получила сразу четыре датчика – вдвое больше, чем в Note9. Основной 12-мегапиксельный сенсор снабжен объективом с переменным диафрагмой (f/1.5 – f/2.4), вспомогательный с аналогичным разрешением получил телеобъектив с двукратным оптическим зумом, еще один на 16 Мп – широкоугольную оптику. Завершает комбинацию 3D ToF-модуль для измерения глубины объектов в кадре.

В списке дополнительных опций съемки – продвинутая функция стабилизации Advanced Super Steady, возможность наложения эффектов в режиме Live Focus, технология акцентирования на указанном источнике звука Zoom-in Mic, встроенный в прошивку видеоредактор, возможность записи экрана с эффектом "картинка в картинке", создание AR-эффекта для изображений и видео, а также 3D-макеты, которые легко сделать с помощью ToF датчика в старшей модели.

Дата выхода и цена. Предварительные заказы на новинку можно сделать уже с 8 августа. В Украине новинка будет доступна по цене от 31 999 гривен.

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