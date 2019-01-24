Samsung Galaxy S10 получит очень полезную функцию

Слухи о том, что смартфоны линейки Samsung Galaxy S10 смогут заряжать другие устройства, появлялись в сети уже давно. Однако только сегодня, 24 января, эта информация получила окончательное подтверждение.

Об этом сообщает 4PDA.

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В сети опубликовали фотографию пульта управления с демонстрационного стенда новинки. На корпусе устройства написано "Нажмите, чтобы испытать".

Первые три кнопки (слева направо) запускают показ трейлеров, которые рассказывают в том числе об экране смартфона и расположенном под ним сканере отпечатков пальцев, дальше идут кнопки включения камеры и активации функции обратной беспроводной зарядки.



Samsung Galaxy S10 получит функцию обратной зарядки

Какая именно технология используется для реализации данной функции, пока не ясно.

Напомним, презентация флагманов Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля во время специального мероприятия Unpacked. Корейский гигант анонсирует новинки за неделю до Mobile World Congress в Барселоне. По слухам, устройство получит процессор Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855, тройную основную камеру и вырез в дисплее под фронтальную камеру.

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