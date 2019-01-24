Samsung Galaxy S10 получит очень полезную функцию

53 Читати новину українською
Samsung Galaxy S10: новые детали о смартфоне
Samsung Galaxy S10: новые детали о смартфоне / Скриншот из видео

Слухи о том, что смартфоны линейки Samsung Galaxy S10 смогут заряжать другие устройства, появлялись в сети уже давно. Однако только сегодня, 24 января, эта информация получила окончательное подтверждение.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Цена и дата старта продаж Samsung Galaxy S10 появились в сети

В сети опубликовали фотографию пульта управления с демонстрационного стенда новинки. На корпусе устройства написано "Нажмите, чтобы испытать".

Первые три кнопки (слева направо) запускают показ трейлеров, которые рассказывают в том числе об экране смартфона и расположенном под ним сканере отпечатков пальцев, дальше идут кнопки включения камеры и активации функции обратной беспроводной зарядки.

Samsung Galaxy S10
Samsung Galaxy S10 получит функцию обратной зарядки

Какая именно технология используется для реализации данной функции, пока не ясно.

Напомним, презентация флагманов Samsung Galaxy S10 состоится 20 февраля во время специального мероприятия Unpacked. Корейский гигант анонсирует новинки за неделю до Mobile World Congress в Барселоне. По слухам, устройство получит процессор Exynos 9820 или Qualcomm Snapdragon 855, тройную основную камеру и вырез в дисплее под фронтальную камеру.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Samsung Galaxy S10 Samsung
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
22 января 14:02 Vivo представила смартфон среднего уровня Y89: характеристики и цена
87
#10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
21 января 21:04 #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
173
Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
21 января 13:08 Лунное затмение 21 января 2019: яркие фото и видео необычного явления
682
Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
19 января 20:02 Рецепт успеха Lenovo в Украине: откровенное интервью с гендиректором компании
Анастасія Можаровська 206
Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
19 января 18:06 Каким ноутбуком пользуется гендиректор Lenovo в Украине: эксклюзивное интервью
Анастасія Можаровська 670
Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
19 января 16:01 Что будет делать Россия в 2019 году и как ей противостоять: интервью с киберспециалистом
Євгенія Мазур 593
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук