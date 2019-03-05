Смартфон Samsung Galaxy S10 официально представили в Украине: характеристики и цена
Компания Samsung провела официальную презентацию в Киеве и специально для нашего рынка представила свой новый флагманский смартфон Galaxy S10.
Характеристики. Galaxy S10 получил OLED-дисплей с диагональю 6,1-дюйма и разрешением 2K +. Для селфи-камеры компания применила технологию Infinity O, больше известную как "дыра" в экране.
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Samsung Galaxy S10 презентовали в Киеве // Фото: Техно24
Samsung Galaxy S10 уже в Украине! // Фото: Техно24
Новинка работает на фирменном процессоре Exynos 9820 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.
Основная камера в Galaxy S10 одинарная с разрешением 10 Мп. При этом основная состоит из трех сенсоров 12-мегапиксельного широкоугольного модуля, 12-мегапиксельного телефотомодуля и ультраширокоугольного модуля на 19 Мп. Последний позволяет делать фото с углом обзора 123 градусов. Емкость батареи составляет 4100 мАч.
Samsung Galaxy S10 в Украине поступит в продажу 8 Марта // Фото: Техно24
Уникальные фишки. Новинка получила уникальный сканер отпечатков пальцев. Он встроен в кран и является первым в мире ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. То есть он выполняет объемное считывание отпечатков.
Также Galaxy S10 имеет функцию обратной зарядки, то есть девайс может заряжать другие устройства.
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Цена. На украинском рынке Galaxy S10 официально поступит в продажу 8 марта. Его цена в модификации 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти составит 29 999 гривен.
Цена новинки – почти 30 тысяч гривен // Фото: Техно24
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Дисплей
- Диагональ: 6,1 дюйма
Тип: Dynamic AMOLED
Разрешение: 3040 х 1440 пикселей
- ПроцессорExynos 9820
- ВидеопроцессорMali-G76 MP12
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп
Фронтальная: 10 Мп
- Аккумулятор4100 мАг
- Операционная системаAndroid 9.0 (Pie)
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