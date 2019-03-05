Смартфон Samsung Galaxy S10 официально представили в Украине: характеристики и цена

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Samsung Galaxy S10 в Украине: характеристики, цена, фото
Samsung Galaxy S10: цена в Украине / cnet.com

Компания Samsung провела официальную презентацию в Киеве и специально для нашего рынка представила свой новый флагманский смартфон Galaxy S10.

Характеристики. Galaxy S10 получил OLED-дисплей с диагональю 6,1-дюйма и разрешением 2K +. Для селфи-камеры компания применила технологию Infinity O, больше известную как "дыра" в экране.

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Samsung Galaxy S10 ціна
Samsung Galaxy S10 презентовали в Киеве // Фото: Техно24

Samsung Galaxy S10 ціна купити в Україні

Samsung Galaxy S10 уже в Украине! // Фото: Техно24

Новинка работает на фирменном процессоре Exynos 9820 в паре с 8 ГБ оперативной памяти.

Основная камера в Galaxy S10 одинарная с разрешением 10 Мп. При этом основная состоит из трех сенсоров 12-мегапиксельного широкоугольного модуля, 12-мегапиксельного телефотомодуля и ультраширокоугольного модуля на 19 Мп. Последний позволяет делать фото с углом обзора 123 градусов. Емкость батареи составляет 4100 мАч.

Samsung Galaxy S10 купити

Samsung Galaxy S10 в Украине поступит в продажу 8 Марта // Фото: Техно24

Уникальные фишки. Новинка получила уникальный сканер отпечатков пальцев. Он встроен в кран и является первым в мире ультразвуковым сканером отпечатков пальцев. То есть он выполняет объемное считывание отпечатков.
Также Galaxy S10 имеет функцию обратной зарядки, то есть девайс может заряжать другие устройства.

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Цена. На украинском рынке Galaxy S10 официально поступит в продажу 8 марта. Его цена в модификации 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти составит 29 999 гривен.

Samsung Galaxy S10 ціна в Україні

Цена новинки – почти 30 тысяч гривен // Фото: Техно24

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  • Дисплей
  • Диагональ: 6,1 дюйма
    Тип: Dynamic AMOLED
    Разрешение: 3040 х 1440 пикселей
  • ПроцессорExynos 9820
  • ВидеопроцессорMali-G76 MP12
  • ПамятьОперативная: 8 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 12 Мп + 19 Мп
    ​Фронтальная: 10 Мп
  • Аккумулятор4100 мАг
  • Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) 
 

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
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