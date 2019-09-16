Samsung может объединить две самые популярные линейки смартфонов

Сейчас в сегменте флагманских смартфонов компания Samsung имеет две линейки устройств: Galaxy Note и Galaxy S. Несмотря на схожесть характеристик, вендор всегда разделял эти две линейки, однако вскоре это может измениться.

Когда и почему объединят линейки? Согласно новой утечке, существенные изменения "родословной" южнокорейских гаджетов произойдут уже в 2020 году.

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Еще во время презентации Galaxy S10 представители Samsung выразили сомнение по поводу выпуска Galaxy S11 в следующем году в связи со "слишком длинным именем".

Авторитетный инсайдер Эван Бласс уже заявил, что компания продолжает рассматривать вариант отказа от двух независимых серий Galaxy S и Galaxy Note. За исключением дизайна, ключевым отличием между Galaxy S10 + и Galaxy Note10 стало наличие электронного пера S Pen.





Galaxy S і Galaxy Note объединят в одну линейку

Как будет называться новая линейка смартфонов? По данным сайта Phone Arena, Samsung рассматривает слияние двух линеек в одну под названием Galaxy S, выпуская ежегодно три варианта смартфона: два с разными диагоналями дисплея и отдельную модель со стилусом. Место Galaxy Note, по данным источника, предположительно займет преемник Galaxy Fold с гибким дисплеем.

Реакция компании. Компания Samsung заявление инсайдера не прокомментировала.

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