Samsung может представить бюджетную смарт-колонку

Компания Samsung может представить на рынке бюджетную смарт-колонку. Как известно, Galaxy Home была представлена еще в августе 2018 года из модельного ряда SM-V510.

Как пишет издание keddr.com, новая смарт-колонка имеет модельный номер SM-V310. Поэтому можно предположить, что она станет младшей версией уже представленной Galaxy Home. Соответственно, и цена на новинку будет ниже.

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Вероятно, таким образом Samsung попытается "навязать" конкуренцию на рынке смарт-колонок Google и Amazon, которые предлагают покупателям сразу несколько вариантов разумных колонок.



Новинка может быть младшей версией Galaxy Home

Возможно новое устройство будет представлено на выставке CES 2019, которая стартует 8 января в Лас-Вегасе.

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