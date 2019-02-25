Samsung обновила линейку смартфонов Galaxy A: неплохие параметрами и доступная цена

Во время выставки MWC 2019 компания Samsung представила новые смартфоны из бюджетной линейки Galaxy A. Компания выпустила два новых смартфона: Galaxy A30 и Galaxy A50.

Galaxy A30 и Galaxy A50 оснащены Super AMOLED-экраном с диагональю 6,4 дюйма и разрешением Full HD +. Вверху для селфи-камеры добавили каплевидный вырез.

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Оба смартфона-середнячки получили мощную батарею емкостью 4000 мАч.



Так выглядит Galaxy A30

Процессор. Здесь детальной информации нет. Известно лишь, что Galaxy A30 оснащен 6-ядерным процессором, а Galaxy A50 – 8-ядерным. Последняя модель доступна в двух модификациях памяти 4/6 оператвки и 64 или 128 ГБ флеш-памяти. Galaxy A30 вышел с 3/4 ГБ оперативной и 32/64 ГБ флеш-памяти.

Камеры. Galaxy A30 оснащен двойной основной камерой с разрешением модулей на 16 и 5 Мп. Разрешение фронталки – 16 Мп. Galaxy A50 получил лучшие камеры. Основная камера имеет сразу 3 модуля – 25, 5 и 8 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 20 Мп.



Galaxy A50 – более продвинутая версия

Обе новинки поддерживают быструю зарядку. Кроме того, Galaxy A50 получил еще одну фишку флагманов – сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

Цены. Их пока еще не сообщили. Но учитывая, что Galaxy A – бюджетная линейка, оба смарфтонов получат доступные ценники. Новинки поступят в продажу в середине марта.

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