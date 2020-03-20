Samsung выпустила Galaxy A41: особенности нового смартфона

Представленный Samsung Galaxy A41 не назовешь самым дешевым устройством в мире, но его точно можно назвать одним из самых дешевых смартфонов с официально заявленной водонепроницаемостью. Именно эта функция в сочетании с ценой делает его очень привлекательным вариантом.

Если в своей рекламе производитель демонстрирует, как люди с его гаджетом безопасно прыгают в бассейн или океан – не стоит сразу повторять. Это не значит, что смартфон действительно выживет после такого. Помните, что это только реклама.

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Нежелательно этого делать из-за того, что производители не гарантируют, что смартфон будет работать после водных процедур. То есть, если он сломается, в гарантийном ремонте вам почти наверняка откажут. Все потому, что вам обещают сертификацию по определенному стандарту, но не гарантируют именно защиту.

Технические характеристики Samsung Galaxy A41

Главной фишкой гаджета является именно защита от воды и пыли по стандарту IP68. Это не так часто встретишь не только в данном сегменте, но и в некоторых более дорогих и статусных моделях. Стандарт IP68 позволяет погружать смартфон на глубину до полутора метров на срок до тридцати минут.

Камера нового смартфона состоит из трех модулей – 48 Мп, 8 Мп и датчика глубины. На передней панели расположен каплевидный вырез с камерой 25 МП.



Samsung Galaxy A41 с трех сторон

Что касается другого "железа" новинки – здесь все несколько скромнее. Процессор всего лишь Helio P65, оперативки только 4 ГБ, встроенной памяти 64 ГБ с возможностью расширения, а аккумулятор на 3500 мАч с быстрой 15-ваттной зарядкой. Диагональ экрана составляет 6,1 дюйма при разрешении FHD+. Матрица, как и положено, OLED.

В целом ничего особенного, но... Сейчас существует вероятность, что Galaxy A41 будет продаваться только на внутреннем рынке в Японии.

Дата продаж и цена

Запуск в продажу планируется на июнь 2020 года с ценой в 268 долларов.

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