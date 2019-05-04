Samsung выпустила вертикальный телевизор: в чем польза новинки

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Samsung выпустила вертикальный телевизор
Samsung выпустила вертикальный телевизор / News.samsung.com

Вертикальные видео – не только головная боль виртуозов объектива, а и тренд социальных сетей. Вместо того чтобы бороться с популярным явлением, производители решили пойти другим путем. Компания Samsung представила новую модель телевизора, ориентированную на любителей Instagram и тех пользователей, которые не привыкли поворачивать свой гаджет при съемке в "правильном" направлении.

Благодаря особой конструкции подставки 43-х дюймовый экран новинки напоминает гигантский смартфон. В таком положении пользователь сможет просматривать вертикальные видео, снятые на свой гаджет и опубликованные в социальных сетях без черных полос по краям. По заявлению производителя, такой форм-фактор также облегчает просмотр комментариев к опубликованному контенту.

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В чем особенность? Быстрое подключение мобильного устройства к телевизору осуществляется с помощью встроенного модуля NFC. Новинка получила QLED-экран на основе технологии квантовых точек, и станет частью линейки телевизоров Samsung 2019-го года.

Звуковые возможности Samsung Sero представлены встроенной акустикой 4.1 суммарной мощностью 60 Вт. Телевизор также оснащен встроенным голосовым помощником Bixby для быстрого доступа к мультимедийным функциям. Поддерживается и режим воспроизведения "традиционного" контента: достаточно повернуть дисплей на 90 градусов.

Цена устройства. В продажу на территории Южной Кореи Samsung Sero поступит в ближайшее время по цене около 1 600 долларов. Предполагаемая дата глобального релиза новинки не объявлена.

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Теги: Новости Техно Техно Samsung Бытовая техника
Источник: Техно 24
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