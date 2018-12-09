Самые производительные смартфоны ноября – обнародовали рейтинг

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Самые производительные смартфоны ноября
Самые производительные смартфоны ноября / itc.ua

Популярный бенчмарк AnTuTu обнародовал свой традиционный рейтинг самых производительных смартфонов месяца. Первые позиции в рейтинге не изменились – лидерские позиции занимают смартфоны от Huawei.

Так, на первой строчке остается флагман Mate 20, что функционирует на базе чипсета Kirin 980. Он набрал 309 425 баллов. А вот устройства Mate 20 X и Mate 20 поменялись позициями – они занимают второе и третье место соответственно.

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На четвертой позиции, которую еще в октябре занимал Xiaomi Black Shark 2, сейчас оказался простой Honor Magic 2, что тоже принадлежит Huawei.

А игровая "черная акула" 2 от Xiaomi опустилась на 5 позицию.

Остальные пять позиций рейтинга AnTuTu забрали OnePlus 6T, Xiaomi Black Shark, Nubia X, OnePlus 6, Xiaomi Mi 8.

Найпродуктивніші смартфони листопада

Рейтинг самых производительных смартфонов ноября

Что такое бенчмарк AnTuTu?
Это программа для тестирования производительности гаджетов, которую чаще всего используют для тестирования смартфонов и планшетов. Компания основана в Пекине китайскими предпринимателями Шао Йингом и Лиангом.

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Теги: Техно Смартфоны рейтинги
Источник: Техно
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