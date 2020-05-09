Система подзарядки электромобилей в движении показала рекордную эффективность

Команда инженеров из Стэнфорда создала систему беспроводной зарядки автомобиля с эффективностью передачи энергии 92%. Прототип способен передавать энергию на расстояние 1 метр, что делает возможным создание систем зарядки электромобилей в движении через монтаж заряжающих модулей в дорожное полотно. Сначала технология будет опробована на складских погрузчиках, которые смогут работать без остановок.

Технология беспроводной зарядки батарей электромобилей уже доступна, но совместимые с ней машины должны припарковаться в нужном месте, чтобы запустить процесс, рассказывает New Atlas. Магнитное поле, которое возникает между источником и приемником, резонирующими на одной частоте, позволяет передавать энергию через небольшое расстояние в несколько сантиметров.

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Предыдущие разработки

Установив зарядное устройство под дорожным покрытием, можно обеспечить постоянную подпитку аккумуляторов во время движения по трассе. Эту идею несколько лет разрабатывают ученые разных стран. Одна из проблем, с которой они сталкиваются, – неодинаковое расстояние между источником энергии и катушкой. Если оно меняется, эффективность зарядки падает.

Три года назад инженер из Стэнфорда Фэнь Шаньхуэй построил систему, которая решает эту проблему. Установив усилитель и резистор обратной цепи, он добился того, чтобы рабочая частота менялась автоматически при изменении дистанции между зарядным устройством и машиной. К сожалению, версия оказалась неэффективной для практического применения, поскольку требовала слишком много энергии, а передавала автомобилю всего около 10%.

Как работает технология

Исследователи продолжили работу и заменили усилитель импульсным модулем, а потом много времени потратили на настройку цепи. В результате производительность устройства достигла 92%.

Хоть прототип способен передавать всего 10 ватт электричества на расстояние до одного метра, команда не видит причин, почему бы эту технологию нельзя было масштабировать и применять для беспроводной зарядки движущихся электромобилей.

Впрочем, для начала технологию хотят опробовать не на магистралях, а на складах, где роботы-грузчики могли бы работать почти без остановок. Или на крышах домов, над которыми летают дроны – тогда им не пришлось бы возвращаться на базу для подзарядки.

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