Скандал на Южноукраинской АЭС: работники майнили криптовалюту

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Работники АЭС майнили криптовалюту
Работники АЭС майнили криптовалюту / https://news.pn

На Южноукраинской АЭС работники занимались майнингом криптовалюты. За дело уже взялась СБУ, ведь во время майнинга работники случайно открыли государственную тайну.

Как сказано на сайте Центрального районного суда города Николаева, должностные лица атомной электростанции в режимном помещении станции несанкционированно разместили компьютеры с подключением к сети.

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Именно в результате этого произошло разглашение сведений о защите станции, что является государственной тайной.

Во время обыска СБУ изъяла шесть видеокарт Radeon RX 470, два райзера, четыре блока питания, три системных блока, свитч с блоком питания, свитч без блока питания, материнскую плату, жесткий диск и другое оборудование, которое использовалось для майнинга.

Кстати, несанкционированную технику нашли даже в помещениях, которые использовали для воинской части 3044, расположенной на территории госпредприятия.

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Теги: Техно Новости Техно СБУ IT-бизнес Криптовалюта
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