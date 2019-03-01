Складной смартфон Huawei Mate X мог иметь другой дизайн: детали

31 Читати новину українською
Складной смартфон Huawei Mate X мог иметь другой дизайн
Складной смартфон Huawei Mate X мог иметь другой дизайн / Getty Images

С самого начала компания Huawei собиралась представить складной смартфон, как Samsung Galaxy Fold, а потом сочла эту идею неудачной. Отметим, гибкий Huawei Mate X представили 24 февраля в рамках выставки MWC 2019.

Гендиректор китайской компании Ричард Ю рассказал в интервью ресурсу Business Insider, что его компания создала прототип складного телефона, похожего на Samsung Galaxy Fold, но потом "уничтожила его", потому что "он был очень плохим".

Читайте также: Смартфон Huawei P30 Pro засветился в руках президента компании

Гибкий смартфон Huawei Mate X имеет один гибкий дисплей, который складывается наружу и разворачивается при изменении формата смартфона на планшет. Samsung Galaxy Fold устроен немного по-другому: с выделенным экраном смартфона на передней панели устройства и отдельным большим экраном для режима планшета.

Я считаю, что с двумя экранами, фронтальным и тыльным, телефон становится слишком тяжелым. У нас было несколько решений, но мы от них отказались. У нас было три проекта одновременно. Было даже что-то лучше, чем Samsung Galaxy Fold, которые я уничтожил,
– отметил Ричард Ю.

В это время, различия между Mate X и Galaxy Fold породили споры по поводу того, у какого телефона лучше дизайн.

Huawei Mate X
Huawei Mate X / Getty Images

Фрэнк Жиллет, аналитик Forrester, выразил мнение, что изначально дизайн складного телефона Huawei выглядит лучше.

Складной планшет Huawei на первый взгляд выглядит лучше просто потому, что он тоньше и имеет больший экран в режиме телефона и планшета,
– заметил Жиллет.

Вместе с тем он отметил, что сейчас рано о чем-то спорить, так как мы имеем дело с прототипами. По-настоящему можно будет оценить только серийные образцы.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
7 туристических мест в Украине, которые расцветают весной
сегодня
1268
Теги: Техно MWC 2019 Samsung Huawei Новости Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Какую игру можно назвать лучшим релизом месяца? – опрос
сегодня 19:08 Какую игру можно назвать лучшим релизом месяца? – опрос
34
Что такое 5G и когда технология появится в Украине
28 февраля 21:07 Что такое 5G и когда технология появится в Украине
461
Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
27 февраля 19:02 Какой смартфон можно назвать лучшим устройством февраля? (Опрос)
171
Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
26 февраля 21:04 Как правильно выбрать ноутбук для игр: на что обратить внимание
215
Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
25 февраля 14:04 Флагман Sony Xperia 1 представили официально: 4К-дисплей, 52-Мп камера и другие особенности
614
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук