Складной смартфон Huawei Mate X мог иметь другой дизайн: детали

С самого начала компания Huawei собиралась представить складной смартфон, как Samsung Galaxy Fold, а потом сочла эту идею неудачной. Отметим, гибкий Huawei Mate X представили 24 февраля в рамках выставки MWC 2019.

Гендиректор китайской компании Ричард Ю рассказал в интервью ресурсу Business Insider, что его компания создала прототип складного телефона, похожего на Samsung Galaxy Fold, но потом "уничтожила его", потому что "он был очень плохим".

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Гибкий смартфон Huawei Mate X имеет один гибкий дисплей, который складывается наружу и разворачивается при изменении формата смартфона на планшет. Samsung Galaxy Fold устроен немного по-другому: с выделенным экраном смартфона на передней панели устройства и отдельным большим экраном для режима планшета.

Я считаю, что с двумя экранами, фронтальным и тыльным, телефон становится слишком тяжелым. У нас было несколько решений, но мы от них отказались. У нас было три проекта одновременно. Было даже что-то лучше, чем Samsung Galaxy Fold, которые я уничтожил,

– отметил Ричард Ю.

В это время, различия между Mate X и Galaxy Fold породили споры по поводу того, у какого телефона лучше дизайн.



Huawei Mate X / Getty Images

Фрэнк Жиллет, аналитик Forrester, выразил мнение, что изначально дизайн складного телефона Huawei выглядит лучше.

Складной планшет Huawei на первый взгляд выглядит лучше просто потому, что он тоньше и имеет больший экран в режиме телефона и планшета,

– заметил Жиллет.

Вместе с тем он отметил, что сейчас рано о чем-то спорить, так как мы имеем дело с прототипами. По-настоящему можно будет оценить только серийные образцы.

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