Сколько бюджетник Honor 8A будет стоить в Украине

25 марта в Украине стартует продажа нового смартфона Honor 8A. Несмотря на это, девайс относят к классу недорогих смартфонов. При этом он получил несколько интересных функций, включая поддержку NFC, функцию разблокировки по лицу и другие.

Как рассказали Техно 24 в пресс-службе бренда, среди преимуществ Honor 8A – 6,09-дюймовый FullView экран, сканер отпечатков пальцев, а также динамик SmartPA, который обеспечивает высокое качество звука.

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Селфи-камера спрятана в каплевидном вырезе. Ее разрешение составляет 8 Мп. Основная камера имеет разрешение 13 Мп и диафрагму f/1,8.

Сердцем устройства является восьмиядерный процессор МТК 6765 серии P35.

С HONOR 8A мы представляем функциональный и доступный смартфон, который соответствует образу жизни цифрового поколения. Мощный звук и стильный дизайн – доказательство того, что высокое качество возможно и для доступных по цене телефонов,

– заявил президент бренда HONOR Джордж Чжао.

Цена вопроса. Honor 8A будет стоить в Украине 3999 гривен. Он доступен в черном, золотом и синем цветах. Последний появится на рынке не раньше апреля.

Honor 8A можно купить в 4 цветах

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