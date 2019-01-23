Сколько зарабатывают украинские IT-шники: средняя зарплата по должностям
Самая высокая средняя зарплата у украинских IT-шников составляет 5 тысяч долларов. Такую зарплату получают Director of Engineering и System Architect.
Эти данные опубликовал портал для программистов DOU.
Статистику создали на основе анонимного опроса, который проводился с декабря 2018 года по январь 2019 года. В нем приняли участие 10 379 человек.
Читайте также: Сколько зарабатывают IT-шники в Украине и мире: инфографика
Средние зарплаты по должностям:
Зарплаты Java не-Android и Java Android-разработчиков
Зарплаты Java, C# и C++ разработчиков
Зарплаты Android разработчиков: Java vs Kotlin
Зарплаты Objective-C и Swift-разработчиков
Зарплаты PHP, Python и Ruby-разработчиков
Зарплаты JavaScript-разработчиков
Зарплаты QA
Зарплаты сисадминов и DevOps-инженеров
Зарплаты менеджеров
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно