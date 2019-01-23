Сколько зарабатывают украинские IT-шники: средняя зарплата по должностям

Самая высокая средняя зарплата у украинских IT-шников составляет 5 тысяч долларов. Такую зарплату получают Director of Engineering и System Architect.

Эти данные опубликовал портал для программистов DOU.

Статистику создали на основе анонимного опроса, который проводился с декабря 2018 года по январь 2019 года. В нем приняли участие 10 379 человек.

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Средние зарплаты по должностям:

Зарплаты Java не-Android и Java Android-разработчиков

Зарплаты Java, C# и C++ разработчиков

Зарплаты Android разработчиков: Java vs Kotlin

Зарплаты Objective-C и Swift-разработчиков

Зарплаты PHP, Python и Ruby-разработчиков

Зарплаты JavaScript-разработчиков

Зарплаты QA

Зарплаты сисадминов и DevOps-инженеров

Зарплаты менеджеров

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