Сколько зарабатывают украинские IT-шники: средняя зарплата по должностям

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Сколько зарабатывают украинские IT-шники
Сколько зарабатывают украинские IT-шники / unsplash.com

Самая высокая средняя зарплата у украинских IT-шников составляет 5 тысяч долларов. Такую зарплату получают Director of Engineering и System Architect.

Эти данные опубликовал портал для программистов DOU.

Статистику создали на основе анонимного опроса, который проводился с декабря 2018 года по январь 2019 года. В нем приняли участие 10 379 человек.

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Средние зарплаты по должностям:

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплаты Java не-Android и Java Android-разработчиков

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплаты Java, C# и C++ разработчиков

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплаты Android разработчиков: Java vs Kotlin

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплаты Objective-C и Swift-разработчиков

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплаты PHP, Python и Ruby-разработчиков

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплаты JavaScript-разработчиков

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплаты QA

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплаты сисадминов и DevOps-инженеров

Скільки заробляють українські IT-шники

Зарплаты менеджеров

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Теги: Техно IT-бизнес
Источник: Техно
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