Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика

Самые высокие зарплаты в украинской IT-сфере продолжают получать программисты. Самой высокой является зарплата у программистов пишущих на языке Python, .NET и Java – предлагаемая средняя зарплата составляет более 45 тысяч гривен.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные порталом для поиска работы rabota.ua.

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Интересно, что программисты Python, .NET и Java ожидают вдвое меньшую зарплату, чем предлагают работодатели, то есть около 22 тысяч гривен.

А вот специалистам, которые пишут на языке программирования C или C ++, готовы платить на 10 тысяч меньше. При этом, ожидают эти работники несколько больше – более 25 тысяч гривен.

Данные за 3 квартал 2019

Высокие зарплаты также получают менеджмент и руководители. В частности, IT-директорам / руководителям IT отделов предлагают более 31 тысячи гривен. Хотя ожидают они по меньшей мере 40 тысяч гривен. Product Manager получает более 35 тысяч гривен (ожидают чуть меньше – 33 тысячи). А Project Manager зарабатывает 30 тысяч гривен (средняя ожидаемая зарплата здесь составляет 32 тысячи).

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Чуть меньше зарабатывают тестеры – им готовы платить 25 тысяч гривен, а ожидают эти работники 15 тысяч гривен. Еще меньше готовы платить дизайнерам (Web UI Flash 3D) – 17 500 гривен. Хотя ожидают эти работники чуть больше – 18 200 гривен.

Хотя эта зарплата все равно значительно выше, чем в других сферах в Украине. Так, согласно данным Госстата, средняя зарплата в сентябре 2019 года составила – 10600 гривен.

Запрплаты в сфере стабильно высокие

Где ищут IT-шников?

Больше IT-специалистов в столице Украины. В общем, Киев является главным работодателем специалистов сферы информационных технологий – 57% вакансий предлагаются именно здесь. На втором месте Харьков. Но в этом регионе этот показатель в 5 раз меньше.

Что касается остальных крупных городов, то спрос на специалистов практически везде одинаков.

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