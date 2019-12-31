Сколько заработала игровая индустрия за 2019 год: интересная статистика

Портал GoldenCasinoNews решил подвести итоги 2019 года и опубликовал статистику самых игр за последний год. По данным аналитиков, за год вся индустрия видеоигр заработала 83 миллиарда долларов, при этом 60% от этой суммы принесли геймеры на мобильных платформах.

Какие игры принесли больше прибыли

К теме: Самые популярные приложения и мобильные игры десятилетия

Согласно данным портала GoldenCasinoNews, до 2024 года все видеоигры суммарно достигнут показателей годовой выручки на уровне 95,3 миллиардов долларов, что сопоставимо с доходом государственного бюджета таких стран, как Чехия, Объединенные Арабские Эмираты и Колумбия.

Как уже упоминалось выше, львиную долю этих денег принесли мобильные игры.

На втором месте, с существенным отставанием расположились онлайн-проекты на традиционных платформах (PC/Mac) с результатом в 16,9 миллиарда долларов.

Третье место заняли однопользовательские игры, купленные через онлайн-сервисы продажи и распространения, например, Steam, Origin и им подобные.

Рост мобильного сегмента составил 2,9% за год, обещает к тому же 2024 году довести его суммарную выручку в 56,6 миллиарда долларов.



Прибыль от видеоигр



Прибыль от мобильных игр

В каких странах больше всего тратили денег

Наиболее прибыльным для издателей снова стал Китай, а в целом в пятерку лидеров, в порядке убывания, вошли США, Япония, Южная Корея и Великобритания.

Интересная статистика и по количеству игроков в мобильных проектах. В 2019 году этот показатель достиг 1,36 миллиардов человек, то есть в среднем каждый из игроков потратил скромные 36 долларов в год.



Статистика геймеров

Активная аудитория

Более трети (36%) геймеров на смартфонах и планшетах – это люди в возрасте от 25 до 36 лет, наиболее активная часть населения.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно