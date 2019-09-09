Смартфон Google Pixel 4 поступил в продажу до официального анонса

Презентация смартфона Google Pixel 4, вероятно, состоится уже в октябре, однако вьетнамские продавцы предлагают приобрести новинку за месяц до официального релиза. В сети уже появились реалистичные снимки девайса с предложением купить его в интернет-магазине, однако цена оказалась довольно серьезной.

Twitter-инсайдер TechTalkTV опубликовал в своем блоге скриншоты страницы вьетнамского онлайн-ритейлера D Store Mobile на Facebook с рекламой неанонсированного Google Pixel 4.

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Детали об объявлении. Продавец выставил модель с 128 ГБ встроенной памяти по цене около 1 077 долларов (ориентировочно 27 тысяч гривен), а в качестве подтверждения наличия товара опубликовал фотографию смартфона крупным планом.

It looks like a store in Vietnam got the Google Pixel 4 early and they're selling it for over $1000 (If you do the direct currency conversion). I've been told the store is reputed, though pic.twitter.com/fJ7jXZzJpK — TechTalkTV (@Mr_TechTalkTV) September 7, 2019

Дизайн устройства совпадает с ранними утечками и тизерами самой Google. В верхнем левом углу задней крышки смартфона отчетливо виден квадратный модуль основной камеры с двумя сенсорами и LED-вспышкой, в нижней части панели разместился фирменный логотип.



Google Pixel 4 на "живом" фото

Ранее Google Pixel 4 XL засветился на реальном видео – согласно ролику, новинка лишилась 3,5 миллиметрового аудиоразъема.

Дата анонса. Подробные спецификации, точная дата анонса и официальная цена новинки не объявлены.

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