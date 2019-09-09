Смартфон Google Pixel 4 поступил в продажу до официального анонса

2 Читати новину українською
Вероятный дизайн Google Pixel 4
Вероятный дизайн Google Pixel 4 / Фото из свободных источников

Презентация смартфона Google Pixel 4, вероятно, состоится уже в октябре, однако вьетнамские продавцы предлагают приобрести новинку за месяц до официального релиза. В сети уже появились реалистичные снимки девайса с предложением купить его в интернет-магазине, однако цена оказалась довольно серьезной.

Twitter-инсайдер TechTalkTV опубликовал в своем блоге скриншоты страницы вьетнамского онлайн-ритейлера D Store Mobile на Facebook с рекламой неанонсированного Google Pixel 4.

Читайте также: Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24

Детали об объявлении. Продавец выставил модель с 128 ГБ встроенной памяти по цене около 1 077 долларов (ориентировочно 27 тысяч гривен), а в качестве подтверждения наличия товара опубликовал фотографию смартфона крупным планом.

Дизайн устройства совпадает с ранними утечками и тизерами самой Google. В верхнем левом углу задней крышки смартфона отчетливо виден квадратный модуль основной камеры с двумя сенсорами и LED-вспышкой, в нижней части панели разместился фирменный логотип.

Google Pixel 4
Google Pixel 4 на "живом" фото

Ранее Google Pixel 4 XL засветился на реальном видео – согласно ролику, новинка лишилась 3,5 миллиметрового аудиоразъема.

Дата анонса. Подробные спецификации, точная дата анонса и официальная цена новинки не объявлены.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Сенцов завел страницу в фейсбук и пожаловался на фейковый твиттер: фотодоказательство
сегодня
1693
Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Цены Google Pixel Google
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
сегодня 09:01 Сколько зарабатывают украинские тестировщики: интересная статистика
539
Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
8 сентября 22:16 Лучшие смартфоны августа – рейтинг Техно 24
1339
Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
8 сентября 22:01 Что такое чарджбек или как вернуть деньги после обмана в интернете
247
Sony Xperia 5: компактный флагман представили официально на IFA 2019
5 сентября 16:29 Sony Xperia 5: компактный флагман представили официально на IFA 2019
700
Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
3 сентября 09:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 855
Новости
Больше новостей
Залиште відгук