Смартфон Huawei Mate 30 Pro получит новейший процессор Kirin 985

В китайской социальной сети Weibo появилась информация о дате релиза нового поцессора от Huawei. По данным инсайдеров, флагманский чипсет Kirin 985 дебютирует в третьем квартале 2019 года.

Как сообщает 4PDA, будущий смартфон Huawei Mate 30 получит именно этот процессор.

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Особенности нового процессора. По слухам, производительность 7-нанометровой новинки будет на 10-20% выше, чем у актуального на данный момент восьмиядерного CPU Kirin 980.

Предполагается, что кроме повышения тактовой частоты ядер, Kirin 985 обойдет предшественника по энергоэффективности и получит аппаратную совместимость с 5G-модемами.



Вероятный дизайн Huawei Mate 30 Pro

Модельный ряд и дата релиза. Также известно, что в обновленную серию флагманов Huawei войдут три модели смартфонов: базовый Mate 30, "заряженный" Mate 30 Pro и более доступный Mate 30 Lite. Анонс новинок ожидается осенью текущего года.

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