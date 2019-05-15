Смартфон OnePlus 7 Pro испытали на прочность: видео

Флагманский смартфон OnePlus 7 Pro уже успел засветиться в нескольких громких тестах сразу после презентации. Не обошел вниманием новинку и известный техноблогер Зак Нильсон, который проверяет устройства на прочность.

Автор YouTube-канала JerryRigEverything провел ряд своих фирменных тестов и обнаружил, что новое устройство довольно устойчиво к повреждениям.

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Фронтальная камера. Выдвижная фронтальная камера OnePlus 7 Pro при нажатии на нее прячется в корпусе, а на экране появляется сообщение, предостерегающее от ее ручного закрытия во избежание поломки.

Объектив камеры прикрыт стеклом, а вот область вокруг него выполнена из пластика, который легко царапается. Об этом стоит помнить и держать смартфон подальше от песка, чтобы песчинки не попали в механизм и не повредили его.

Испытания OnePlus 7 Pro на прочность – смотрите видео

OnePlus реализовала в смартфоне защиту от падений, поэтому если он находится в состоянии полета при открытой передней камере, она автоматически въезжает в корпус, чтобы избежать поломки.

Дисплей. Как и все смартфоны OnePlus, новый 7 Pro поставляется с защитной пленкой на экране. Она легко царапается и поможет уберечь устройство только на первое время. Закаленное стекло Gorilla Glass 6, прикрывающее дисплей, повредить куда сложнее.

Дактилоскоп. Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев срабатывает, даже если стекло над ним сильно поцарапано.

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Корпус. Боковая рама, включая все кнопки, лоток для SIM-карт и даже выдвижной механизм Фронталки, выполненные из металла. Также стоит отметить, что лоток для "семерок" имеет резиновую прокладку, защищающую от проникновения внутрь корпуса воды.

С тестом на изгиб смартфон также справился успешно – даже при сильных усилиях корпус и стекло остались невредимыми.

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