Смартфон OnePlus 7 Pro стал героем еще нескольких тестов

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OnePlus 7 Pro протестировали на производительность и автономность
OnePlus 7 Pro протестировали на производительность и автономность / Mashable

Презентация нового флагманского OnePlus 7 Pro наделала немало шума. Смартфон проверили во всех возможных тестах и не обошли тесты на производительность и автономность.

Сотрудники ресурса GSMArena тщательно изучили новинку и провели ряд лабораторных исследований, чтобы оценить производительность и автономность OnePlus 7 Pro.

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Производительность. Несмотря на наличие передовых компонентов и новейшей памяти, OnePlus 7 Pro ни в одном из бенчмарков не занял лидирующую позицию. Его результаты можно сравнить с другими флагманами 2019 года, но не более того.

Правда, стоит учитывать тот факт, что в смартфоне OnePlus 7 Pro используется дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он заметно повышает нагрузку на процессор для обеспечения более плавной картинки.


GeekBench 4.1 (багатоядерний режим)


GeekBench 4.1 (одноядерный режим)


AnTuTu 7

Автономность. При использовании стандартных настроек и частоты обновления изображения на дисплее 90 Гц смартфон выдал 34 часа 24 минуты при разговоре по 3G, 10 часов 10 минут при веб-серфинге и 14 часов 33 минуты проигрывания видео.

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При переключении OnePlus 7 Pro на стандартные 60 Гц автономность заметно возрастает: 11 часов 45 минут веб-серфинга и 16 часов 17 минут воспроизведения видео. Дополнительно в настройках можно снизить разрешение до Full HD+ или включить адаптивную смену разрешения для увеличения времени автономной работы устройства.

OnePlus 7 Pro
Автономність OnePlus 7 Pro при частоті оновлення 90 Гц

OnePlus 7 Pro
Автономність OnePlus 7 Pro при частоте обновления 60 Гц

Зарядка. Еще одним нововведением OnePlus 7 Pro стала более быстрая зарядка Warp Charge мощностью 30 Вт, что появилась в OnePlus 6T McLaren Edition. С ее помощью можно зарядить смартфон с 0 до 60% за 30 минут, а при использовании старой зарядки на 20 Вт аппарат заряжается на 47% за полчаса.

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Теги: OnePlus Новости Техно Техно Смартфоны
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