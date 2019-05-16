Смартфон OnePlus 7 Pro стал героем еще нескольких тестов

Презентация нового флагманского OnePlus 7 Pro наделала немало шума. Смартфон проверили во всех возможных тестах и не обошли тесты на производительность и автономность.

Сотрудники ресурса GSMArena тщательно изучили новинку и провели ряд лабораторных исследований, чтобы оценить производительность и автономность OnePlus 7 Pro.

Читайте также: Камеру смартфона OnePlus 7 Pro признали одной из лучших на рынке

Производительность. Несмотря на наличие передовых компонентов и новейшей памяти, OnePlus 7 Pro ни в одном из бенчмарков не занял лидирующую позицию. Его результаты можно сравнить с другими флагманами 2019 года, но не более того.

Правда, стоит учитывать тот факт, что в смартфоне OnePlus 7 Pro используется дисплей с частотой обновления 90 Гц. Он заметно повышает нагрузку на процессор для обеспечения более плавной картинки.



GeekBench 4.1 (багатоядерний режим)



GeekBench 4.1 (одноядерный режим)



AnTuTu 7

Автономность. При использовании стандартных настроек и частоты обновления изображения на дисплее 90 Гц смартфон выдал 34 часа 24 минуты при разговоре по 3G, 10 часов 10 минут при веб-серфинге и 14 часов 33 минуты проигрывания видео.

Читайте также: Смартфон OnePlus 7 Pro испытали на прочность: видео

При переключении OnePlus 7 Pro на стандартные 60 Гц автономность заметно возрастает: 11 часов 45 минут веб-серфинга и 16 часов 17 минут воспроизведения видео. Дополнительно в настройках можно снизить разрешение до Full HD+ или включить адаптивную смену разрешения для увеличения времени автономной работы устройства.



Автономність OnePlus 7 Pro при частоті оновлення 90 Гц



Автономність OnePlus 7 Pro при частоте обновления 60 Гц

Зарядка. Еще одним нововведением OnePlus 7 Pro стала более быстрая зарядка Warp Charge мощностью 30 Вт, что появилась в OnePlus 6T McLaren Edition. С ее помощью можно зарядить смартфон с 0 до 60% за 30 минут, а при использовании старой зарядки на 20 Вт аппарат заряжается на 47% за полчаса.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно