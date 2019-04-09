Смартфон OnePlus 7 засветился на фото в чехлах

Похоже, презентация нового убийцы флагманов, который получит название OnePlus 7, действительно произойдет очень скоро. В сети уже появились фото чехлов, а также нового смартфона.

Как пишет Gizchina.com, эти фото обнародовали источники, близкие к компании.

Что стало известно со снимков. Новинка получит выдвижную фронтальную камеру, которая расположится ближе к левой части корпуса. По слухам, ее разрешение составит 16 Мп.

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Источники также сообщают, что новый смартфон будет оснащен AMOLED-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма. Сканер отпечатков пальцев будет встроен в экран.



Чехлы OnePlus 7 получат несколько цветов

Основная камера – тройная. Основной модуль 48-мегапиксельный, два других сенсора имеют разрешение на 20 Мп и 16 Мп. Под оптическими блоками размещена вспышка.

Новинка будет работать на топовом процессоре Snapdragon 855. Объем оперативной памяти составит до 12 ГБ, емкость накопителя – до 256 Гбайт.



Селфи-камера выдвижная

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