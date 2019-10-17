Смартфон Redmi K30 показали на качественном фото

В сети опубликовали первые изображения неанонсированного смартфона Redmi K30. Инсайдеры подробно продемонстрировали внешний вид новинки и рассекретили нетипичный для линейки дизайн.

Дизайн смартфона. Согласно утечке, Redmi K30 получит двойную фронтальную камеру, расположенную в овальном отверстии в верхнем правом углу экрана. Боковые дисплейные рамки практически незаметны, в нижней части видно сравнительно тонкий "подбородок".

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Хотя подлинность изображения еще не подтверждена производителем, внешний вид устройства соответствует представленному ранее официальному рендеру новинки.



Изображение Redmi K30

Характеристики. Подробные спецификации будущей новинки неизвестны. Однако ранее глава бренда сообщил, что аппарат будет построен на базе процессора Snapdragon 7xx и станет первым смартфоном бренда, поддерживающим связь пятого поколения в режимах SA/NSA.

Точная дата анонса и цена Redmi K30 не объявлены.

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