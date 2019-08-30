Смартфон Redmi Note 8 Pro показали на видео: обзор новинки

Практически сразу после презентации смартфона Redmi Note 8 Pro на YouTube-канале инсайдера Xiaomishka появилось видео с распаковкой и кратким обзором новинки. На видео видно не только дизайн устройства, но и особенности его конструкции и результаты тестов в популярном бенчмарке.

Видеоролик четко демонстрирует особенности конструкции модели в белом цвете корпуса с градиентом.

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Особенности дизайна и конструкции. Модуль вспышки и датчик глубины не выступают над поверхностью задней крышки смартфона. Экран гаджета получил каплевидный вырез для фронталки и сравнительно тонкий "подбородок" в нижней части. Сканер отпечатков пальцев модели интегрирован в блок камер и демонстрирует высокую скорость реакции.

Камера. При использовании 64-мегапиксельного сенсора разрешение снимков составляет 9248х6936 точек – мелкие детали на фотографиях можно рассмотреть даже при значительном приближении.

Обзор Redmi Note 8 Pro – смотрите видео

Комплектация. В комплект устройства входят блок питания, кабель и силиконовый чехол.

Результаты тестирования. В бенчмарке AnTuTu смартфон на базе мобильной платформы MediaTek Helio G90T, судя по видео, набрал 270 063 балла.

Другие характеристики, дата выхода и цена. Напомним, Redmi Note 8 Pro оснащен 6,53-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2340x1080 пикселей с защитным покрытием Gorilla Glass 5, 6/8 ГБ оперативной памяти, аккумулятором на 4500 мАч и модулем NFC.

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В продажу на территории Китая новинка поступит уже 3 сентября со стоимостью от 195 долларов (около 5700 гривен) в зависимости от конфигурации.

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