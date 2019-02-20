Смартфон Samsung Galaxy M20 официально презентовали в Украине: цена очень доступна

Компания Samsung провела официальную презентацию в Украине, во время которой представила свой недорогой смартфон Galaxy M20. Новинка поступит в продажу уже в марте.

Как пишет издание tehnot.com, сначала новый смартфон будет доступен только на Rozetka. Рекомендованная стоимость составляет 6199 гривен.

При этом на старте продаж предусмотрена специальная акционная цена – 5555 гривен.

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Характеристики Samsung Galaxy M20

Смартфон получил экран с диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340x1080 пикселей. Работает Galaxy M20 на 8-ядерном процессоре Samsung Exynos 7904. Предусмотрены модификации с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ встроенной.

Основная камера сдвоенная, разрешение ее модулей составляет 13 Мп (f/1.9) и 5 ​​Мп (f/2.2). Разрешение фронталки – 5 Мп (f/2.2).



Samsung Galaxy M20 получил хорошую батарею

Среди преимуществ можно назвать мощный аккумулятор – его емкость составляет 5000 мАч.

Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной стороне смартфона. Также устройство сохранило 3,5 мм разъем для наушников и USB Type-C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Дисплей Разрешение: 2340x1080 пикселей

Размер: 6,3 дюйма

Разрешение: 2340x1080 пикселей Размер: 6,3 дюйма Процессор Samsung Exynos 7904

Samsung Exynos 7904 Видеопроцессор ARM Mali-G71 MP2

ARM Mali-G71 MP2 Память Оперативная: 3/ 4 ГБ

Встроенная: 32/64 ГБ

Оперативная: 3/ 4 ГБ Встроенная: 32/64 ГБ Камера Основная: 13 Мп + 5 Мп

Фронтальная: 5 Мп

Основная: 13 Мп + 5 Мп Фронтальная: 5 Мп Аккумулятор

5000 мАг

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