Смартфон Samsung Galaxy S10 5G установил невероятный рекорд

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Samsung Galaxy S10 5G
Samsung Galaxy S10 5G / Business Insider

Тройная камера смартфона Samsung Galaxy S10+ не осталась без внимания экспертов DxOMark. Однако в руки специалистов попала еще одна новинка южнокорейской компании – Samsung Galaxy S10 5G. Смартфон получил четыре модуля основной камеры и показал невероятный результат в тестах.

Как сообщает 4PDA, в версии Samsung Galaxy S10 с поддержкой сетей пятого поколения обычный широкоугольный модуль со сменной диафрагмой, сверхширокоугольный с углом обзора 123 градуса и сенсор с телеобъективом дополнены ToF-датчиком для анализа глубины резкости. По мнению специалистов, снимает новинка заметно лучше обычных "десяток".

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После тщательного тестирования камеры Galaxy S10 5G в различных условиях специалисты DxOMark отметили множество плюсов при съемке фото:

  • в большинстве случаев точный баланс белого и приятная цветопередача;
  • точная целевая экспозиция и хороший динамический диапазон;
  • быстрый и точный автофокус;
  • качественный эффект боке с хорошим градиентом размытия;
  • небольшое количество шума;
  • точная экспозиция, нейтральный баланс белого и высокая детализация при использовании вспышки.


Фото на основную камеру Samsung Galaxy S10 5G


Как снимает камера Samsung Galaxy S10 5G


Портретный режим с использованием основного широкоугольного модуля в Samsung Galaxy S10 5G


Фото при дневном освещении

Запись видео на Galaxy S10 5G в целом понравилась экспертам. Среди преимуществ они отметили:

  • отличную детализацию как на улице, так и в помещении;
  • точный баланс белого и приятную цветопередачу;
  • точную экспозицию как на улице, так и в помещении;
  • быстрый и точный автофокус;
  • эффективную стабилизацию при съемке с рук;
  • запись в 4K выставлена в настройках по умолчанию.


Зум в Samsung Galaxy S10 5G

В целом Galaxy S10 5G показал себя в наших тестах немного лучше, чем великолепный Galaxy S10+. Переход Samsung к разрешению 4K по умолчанию для съемки видео и удобное переключение телеобъектива для создания эффекта боке в портретном режиме дают 5G-версии дополнительные 3 очка, чтобы поставить ее на первое место среди всех наших протестированных мобильных устройств,
– отметили эксперты DxOMark.


Результаты тестирования Samsung Galaxy S10 5G

Кроме того, Samsung Galaxy S10 5G стал первым смартфоном в рейтинге DxOMark, который набрал за съемку видео 100 баллов. По фото он получил 117 баллов, а средняя оценка в рейтинге составила 112, что ставит его на первое место наряду с Huawei Pro P30.

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Samsung Samsung Galaxy S10
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