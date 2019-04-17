Смартфон Samsung Galaxy S10 5G установил невероятный рекорд
Тройная камера смартфона Samsung Galaxy S10+ не осталась без внимания экспертов DxOMark. Однако в руки специалистов попала еще одна новинка южнокорейской компании – Samsung Galaxy S10 5G. Смартфон получил четыре модуля основной камеры и показал невероятный результат в тестах.
Как сообщает 4PDA, в версии Samsung Galaxy S10 с поддержкой сетей пятого поколения обычный широкоугольный модуль со сменной диафрагмой, сверхширокоугольный с углом обзора 123 градуса и сенсор с телеобъективом дополнены ToF-датчиком для анализа глубины резкости. По мнению специалистов, снимает новинка заметно лучше обычных "десяток".
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После тщательного тестирования камеры Galaxy S10 5G в различных условиях специалисты DxOMark отметили множество плюсов при съемке фото:
- в большинстве случаев точный баланс белого и приятная цветопередача;
- точная целевая экспозиция и хороший динамический диапазон;
- быстрый и точный автофокус;
- качественный эффект боке с хорошим градиентом размытия;
- небольшое количество шума;
- точная экспозиция, нейтральный баланс белого и высокая детализация при использовании вспышки.
Фото на основную камеру Samsung Galaxy S10 5G
Как снимает камера Samsung Galaxy S10 5G
Портретный режим с использованием основного широкоугольного модуля в Samsung Galaxy S10 5G
Запись видео на Galaxy S10 5G в целом понравилась экспертам. Среди преимуществ они отметили:
- отличную детализацию как на улице, так и в помещении;
- точный баланс белого и приятную цветопередачу;
- точную экспозицию как на улице, так и в помещении;
- быстрый и точный автофокус;
- эффективную стабилизацию при съемке с рук;
- запись в 4K выставлена в настройках по умолчанию.
Зум в Samsung Galaxy S10 5G
В целом Galaxy S10 5G показал себя в наших тестах немного лучше, чем великолепный Galaxy S10+. Переход Samsung к разрешению 4K по умолчанию для съемки видео и удобное переключение телеобъектива для создания эффекта боке в портретном режиме дают 5G-версии дополнительные 3 очка, чтобы поставить ее на первое место среди всех наших протестированных мобильных устройств,
– отметили эксперты DxOMark.
Результаты тестирования Samsung Galaxy S10 5G
Кроме того, Samsung Galaxy S10 5G стал первым смартфоном в рейтинге DxOMark, который набрал за съемку видео 100 баллов. По фото он получил 117 баллов, а средняя оценка в рейтинге составила 112, что ставит его на первое место наряду с Huawei Pro P30.
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