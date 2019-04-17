Смартфон Samsung Galaxy S10 5G установил невероятный рекорд

Тройная камера смартфона Samsung Galaxy S10+ не осталась без внимания экспертов DxOMark. Однако в руки специалистов попала еще одна новинка южнокорейской компании – Samsung Galaxy S10 5G. Смартфон получил четыре модуля основной камеры и показал невероятный результат в тестах.

Как сообщает 4PDA, в версии Samsung Galaxy S10 с поддержкой сетей пятого поколения обычный широкоугольный модуль со сменной диафрагмой, сверхширокоугольный с углом обзора 123 градуса и сенсор с телеобъективом дополнены ToF-датчиком для анализа глубины резкости. По мнению специалистов, снимает новинка заметно лучше обычных "десяток".

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После тщательного тестирования камеры Galaxy S10 5G в различных условиях специалисты DxOMark отметили множество плюсов при съемке фото:

в большинстве случаев точный баланс белого и приятная цветопередача;

точная целевая экспозиция и хороший динамический диапазон;

быстрый и точный автофокус;

качественный эффект боке с хорошим градиентом размытия;

небольшое количество шума;

точная экспозиция, нейтральный баланс белого и высокая детализация при использовании вспышки.



Фото на основную камеру Samsung Galaxy S10 5G



Как снимает камера Samsung Galaxy S10 5G



Портретный режим с использованием основного широкоугольного модуля в Samsung Galaxy S10 5G



Фото при дневном освещении

Запись видео на Galaxy S10 5G в целом понравилась экспертам. Среди преимуществ они отметили:

отличную детализацию как на улице, так и в помещении;

точный баланс белого и приятную цветопередачу;

точную экспозицию как на улице, так и в помещении;

быстрый и точный автофокус;

эффективную стабилизацию при съемке с рук;

запись в 4K выставлена в настройках по умолчанию.



Зум в Samsung Galaxy S10 5G

В целом Galaxy S10 5G показал себя в наших тестах немного лучше, чем великолепный Galaxy S10+. Переход Samsung к разрешению 4K по умолчанию для съемки видео и удобное переключение телеобъектива для создания эффекта боке в портретном режиме дают 5G-версии дополнительные 3 очка, чтобы поставить ее на первое место среди всех наших протестированных мобильных устройств,

– отметили эксперты DxOMark.



Результаты тестирования Samsung Galaxy S10 5G

Кроме того, Samsung Galaxy S10 5G стал первым смартфоном в рейтинге DxOMark, который набрал за съемку видео 100 баллов. По фото он получил 117 баллов, а средняя оценка в рейтинге составила 112, что ставит его на первое место наряду с Huawei Pro P30.

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