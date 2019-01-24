Смартфон Samsung Galaxy S10 показали на "живых" фото

До презентации новых смартфонов от Samsung – Galaxy S10 и Galaxy S10 + – осталось около месяца (его представят 20 февраля). И уже сейчас в сети появились живые фото, на которых флагман можно рассмотреть со всех сторон.

Снимки опубликовало издание allaboutsamsung.de. На фото новые флагманы видим во включенном режиме.

Чем ценны снимки

Эти фото подтверждают многие утечки. В частности, Galaxy S10 и Galaxy S10 + отличаются размерами – топовая версия получит диагональ 6,4 дюйма, а размер версии Galaxy S10 составит 6,1 дюйма.

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Также модели отличаются количеством модулей во фронтальной камере. В обычной Galaxy S10 селфи-камера одномодульная, в то время как Galaxy S10 + получит два датчика. Основная камера в обеих моделях тройная.



Galaxy S10 + получит двойную селфи-камеру

На одном из снимков также видно, что оба смартфона сохранили разъем для наушников, а также получили разъем USB-C для зарядки и передачи данных. Также ранее было известно, что новинки будут работать на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 855.

По предварительным данным, новинки представят 20 февраля.

Galaxy S10 и Galaxy S10 + представят 20 февраля

Galaxy S10 и Galaxy S10 + сохранили разъем для наушников

Цена Galaxy S10 и Galaxy S10 +

Samsung Galaxy S10 6/128 ГБ – 1 056 долларов (около 29 500 гривен) Samsung Galaxy S10 8/512 ГБ – 1 340 долларов (около 37 500 гривен) Samsung Galaxy S10 Plus 6/128 ГБ – 1 193 долларов (около 33 400 гривен) Samsung Galaxy S10 Plus 8/512 ГБ – 1 477 долларов (около 41 300 гривен) Samsung Galaxy S10 Plus 12 ГБ / 1 ТБ – 1 818 долларов (около 50 800 гривен)



Galaxy S10 и Galaxy S10 + отличаются размером

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