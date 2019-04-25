Смартфон Sony Xperia 2 выйдет с двумя дисплеями

Лишь недавно компания Sony представила свой обновленный флагманский смартфон Xperia 1. Сразу после презентации новинки в сети начали появляться первые слухи о следующем флагмане компании.

Особенности новинки. Портал AndroidHeadlines со ссылкой на японский ресурс Sumahoinfo сообщает, что Sony Xperia 2 может дебютировать сразу в двух вариантах. Главное отличие между устройствами – тип матрицы: IPS или OLED.

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Основные характеристики. Источник также сообщает, что Sony Xperia 2 получит 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 21:9, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор емкостью 3200 мАч. Кроме того, смартфону приписывают тройную тыльную камеру, другие спецификации неизвестны.

Дата анонса. Ожидается, что анонс Sony Xperia 2 состоится в третьем квартале 2019 года. Вероятно, мероприятие проведут в рамках выставки IFA 2019, которая пройдет с 6 по 11 сентября в Берлине.

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