Смартфон Xiaomi Mi 9 SE можно заказать в Украине: цена

Бюджетная версия флагмана Xiaomi Mi 9 SE уже доступна для покупки в Украине. Сейчас смартфон доступен для предварительного заказа. По предварительным данным, он официально поступит в продажу 8 мая.

Как сказано на сайтах украинских ритейлеров, на украинском рынке новинка будет доступна в 2 модификациях:

Модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 9 999 гривен; Версия с 6 ГБ оперативки и 128 ГБ флеш-хранилища оценена в 10 999 гривен.

Кстати, в Европе рекомендованная цена Xiaomi Mi 9 SE в версии 6/128 ГБ составляет 12 000 гривен.

Читайте также: Функция шокирует, – вице-президент Xiaomi о новом смартфоне под брендом Redmi

Что известно о Xiaomi Mi 9 SE. Это упрощенная версия флагмана Xiaomi Mi 9. Новинка работает на чипе SoC Snapdragon 712. Диагональ экрана составляет 5,97 дюйма. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Xiaomi Mi 9 SE доступен в двух модификациях

Основная камера состоит из 3 модулей: 48, 13 и 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3 070 мАч. Кстати, смартфон обладает модулем NFC для бесконтактных платежей, что редкость для смартфонов Xiaomi.

Цена на Xiaomi Mi 9 SE стартует от 10 тысяч гривен

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно