Смартфон Xiaomi Mi 9 SE можно заказать в Украине: цена

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Xiaomi Mi 9 SE: цена в Украине
Xiaomi Mi 9 SE: цена в Украине / tehnot.com

Бюджетная версия флагмана Xiaomi Mi 9 SE уже доступна для покупки в Украине. Сейчас смартфон доступен для предварительного заказа. По предварительным данным, он официально поступит в продажу 8 мая.

Как сказано на сайтах украинских ритейлеров, на украинском рынке новинка будет доступна в 2 модификациях:

  1. Модель с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 9 999 гривен;
  2. Версия с 6 ГБ оперативки и 128 ГБ флеш-хранилища оценена в 10 999 гривен.

Кстати, в Европе рекомендованная цена Xiaomi Mi 9 SE в версии 6/128 ГБ составляет 12 000 гривен.

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Что известно о Xiaomi Mi 9 SE. Это упрощенная версия флагмана Xiaomi Mi 9. Новинка работает на чипе SoC Snapdragon 712. Диагональ экрана составляет 5,97 дюйма. Сканер отпечатков пальцев встроен в экран.

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 SE доступен в двух модификациях 

Основная камера состоит из 3 модулей: 48, 13 и 8 Мп. Емкость аккумулятора составляет 3 070 мАч. Кстати, смартфон обладает модулем NFC для бесконтактных платежей, что редкость для смартфонов Xiaomi.

Xiaomi Mi 9 SE

Цена на Xiaomi Mi 9 SE стартует от 10 тысяч гривен 

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Теги: Новости Техно Техно Xiaomi Смартфоны
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