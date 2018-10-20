Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 получит две мощные характеристики

Похоже вокруг нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 не зря приковано столько внимания. Ведь новинка не только получит оригинальный дизайн, а также будет иметь рекордное количество памяти – 10 ГБ и будет поддерживать 5G.

Об этом сообщает prostotech.com.

Как уже известно, что Xiaomi Mi Mix 3 получит абсолютно безрамочный дизайн, а селфи-камера и другие датчики будут появляться по принципу слайдера.

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По предварительным данным, новый смартфон будет работать на топовом чипсете Snapdragon 845, или на Snapdragon 855. Он также получит дисплей с диагональю 6,4 дюйма, двойную основную камеру (16 Мп + 13 Мп) и 20-мегапиксельную фронтальную.

Сканер отпечатков пальцев должны встроить непосредственно в экран. Также есть информация, что цены на новинку будут стартовать от 600 долларов (16 800 гривен).

Xiaomi Mi Mix 3 будет поддерживать 5G

Как сообщалось ранее, Xiaomi Mi Mix 3 представят в Пекине 25 октября. Топ-менеджер Xiaomi Линь Бин заявил, что смартфон нельзя сравнить ни с какими девайсами на рынке.

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