Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 получит две мощные характеристики

2379 Читати новину українською
Так может выглядеть Xiaomi Mi Mix 3
Так может выглядеть Xiaomi Mi Mix 3 / Фото из свободных источников

Похоже вокруг нового смартфона Xiaomi Mi Mix 3 не зря приковано столько внимания. Ведь новинка не только получит оригинальный дизайн, а также будет иметь рекордное количество памяти – 10 ГБ и будет поддерживать 5G.

Об этом сообщает prostotech.com.

Как уже известно, что Xiaomi Mi Mix 3 получит абсолютно безрамочный дизайн, а селфи-камера и другие датчики будут появляться по принципу слайдера.

Смотрите также: Фото, сделанные на смартфон Xiaomi Mi Mix 3, появились в сети

По предварительным данным, новый смартфон будет работать на топовом чипсете Snapdragon 845, или на Snapdragon 855. Он также получит дисплей с диагональю 6,4 дюйма, двойную основную камеру (16 Мп + 13 Мп) и 20-мегапиксельную фронтальную.

Сканер отпечатков пальцев должны встроить непосредственно в экран. Также есть информация, что цены на новинку будут стартовать от 600 долларов (16 800 гривен).

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 будет поддерживать 5G

Как сообщалось ранее, Xiaomi Mi Mix 3 представят в Пекине 25 октября. Топ-менеджер Xiaomi Линь Бин заявил, что смартфон нельзя сравнить ни с какими девайсами на рынке.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
22 октября 21:04 Когда Hyperloop заработает в Украине – Омелян назвал сроки
165
Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
21 октября 20:06 Кто такой Пол Аллен: легендарный программист, который основал корпорацию Microsoft
Анастасія Можаровська 473
Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
21 октября 14:03 Топ-7 мифов о смартфоне, в которые пора перестать верить
Блог Медіа 2840
Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
20 октября 20:05 Какие смарт-часы лучше: Samsung Galaxy Watch или Apple Watch 4
1241
Планируете ли вы покупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
19 октября 11:21 Планируете ли вы покупать новые iPhone Xs и iPhone Xs Max
565
Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
18 октября 10:21 Словарь стартапера: как найти общий язык с инвестором
Євгенія Мазур 412
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук