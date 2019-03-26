Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro представили официально: характеристики и цена

26 марта компания Huawei провела презентацию в Париже, во время которой представила новые флагманские камерофоны Huawei P30 и P30 Pro. Как уверяют в компании, их новинки получили лучшую камеру на рынке.

Характеристики Huawei P30 и Pro P30

Диагональ дисплея младшей версии P30 – составит 6,1 дюйма. Она оснащена OLED-дисплеем с разрешением 2340х1080 и соотношением сторон 19,5: 9. В то же время Huawei Pro P30 получил Curved OLED-дисплей с разрешением 2340х1080. Его диагональ составляет 6,47 дюйма, а соотношение сторон 19,5: 9.

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Huawei P30 и P30 Pro презентовали в Париже

Обе новинки получат 5 цветов: Black, Pearl White, Aurora, Amber Sunrise и Breathing Crystal. Сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей. И как уверяет разработчик, он работает на 30% быстрее.



Смартфоны поддерживают технологию обратной зарядки

Обе новинки оснащены топовым 7-нм процессором Huawei HiSilicon Kirin 980. Оба будут работать под управлением операционной системы Android 9.0 Pie с фирменной прошивкой.

Батарея Huawei P30 имеет емкость 3650 мач. При этом у старшей версии она лучше – 4200 мАч. Обе новинки поддерживают функцию обратной зарядки, то есть смартфон может заряжать другие устройства. В компании подчеркнули, что именно Huawei является новатором в этой технологии, ведь ее поддерживали еще i Mate 20 и Mate 20 Pro.



Новинки доступны в 5 цветах

Камеры

Конечно, самым большим достоинством этих смартфонов являются камеры. Производитель уверяет, что новинка может заменить профессиональный фотоаппарат. Так, Huawei Pro P30 получил основную 40-мегапиксельную Leica Triple камеру с апертурой f/1.8. Второй модуль – 16-мегапиксельная широкоугольная камера (f/12.2). Третий модуль – это 8-мегапиксельная телекамера (f/2.4).



Гордость Huawei P30 и P30 Pro – камеры

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Камера Huawei P30 Pro состоит из 4 модулей. Основная камера — это 40-мегапиксельная Leica Quad камера (f/1.8). Второй модуль является широкоугольным 20-мегапиксельным датчиком (f/2.2). Телекамера имеет разрешение 8 Мп и апертуру с f/3.4. Четвертым модулем стала ToF-камера для измерения расстояния до объекта. Также новинка может похвастаться 10-кратным суперзумом.



Huawei P30 Pro делает невероятные фото при плохом освещении

Цена

Huawei P30 в модификации 6 ГБ оперативки и 128 ГБ встроенного хранилища стоит 799 евро (24 тысячи гривен); P30 Pro с памятью 8 + 128 ГБ обойдется в 999 евро (30 400 гривен); Версия Pro P30 с соотношением 8 + 256 ГБ оценена в 1099 евро (33 500 гривен) А топовая модификация P30 Pro 8 + 512 ГБ будет стоить 1249 евро (38 100 гривен).

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