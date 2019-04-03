Смартфоны линейки Samsung Galaxy S10 получили обновление

Новые флагманские смартфоны от Samsung – Galaxy S10, Galaxy S10 + и Galaxy S10e получили обновления программного обеспечения. Как заверил разработчик, это обеспечило обновление безопасности Android. Хотя получили смартфоны и другие полезные функции.

Как пишет iXBT, обновление уже получили пользователи в Китае.

Пользователи сообщают, смартфоны получили поддержку быстрой зарядки мощностью 25 Вт, хотя можно было рассчитывать только на 15 Вт.

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Улучшенные камеры. Новые флагманы от Samsung получили одни из лучших камер на рынке. И с обновлением камеры тоже получили улучшения. В частности, смартфоны теперь поддерживают технологию "суперночного режима".

Во время съемки в условиях недостаточного света камера делает большое количество снимков с разной апертурой, которые затем комбинируются и объединяются в финальное изображение.

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