Снова друзья: Qualcomm и Apple положили конец патентным разбирательствам

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Qualcomm и Apple положили конец патентным разбирательствам
Qualcomm и Apple положили конец патентным разбирательствам / Getty Images

Компании Qualcomm и Apple достигли соглашения, которое позволит прекратить судебную тяжбу между чипмейкером и купертиновцами. Отметим, разборки между компаниями продолжаются уже долгое время, однако соглашение снимет все ограничения на продажу устройств Apple по всему миру.

Что предусматривает "мирный договор" и когда он начнет действовать? Qualcomm и Apple подписали новое шестилетнее лицензионное соглашение, которое начнет действовать с 1 апреля 2019 года. Кроме того, Apple согласилась выплатить Qualcomm денежную компенсацию, размер которой не озвучили.

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Компании продолжат совместную работу в сфере разработки устройств с поддержкой сетей связи пятого поколения (5G). Эта деятельность позволит внести существенные изменения в технологии сотовой связи, будет стимулировать приближение новой эры, что открывает новые возможности во многих сферах жизнедеятельности.

Инновации компаний. Отметим, сейчас компания Apple занимает одну из ведущих позиций в мире инноваций. Производимые компанией устройства и программные решения предоставляют пользователям по всему миру широкие возможности. Более 100 000 сотрудников Apple непрерывно работают над созданием новых продуктов.

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В свою очередь Qualcomm разрабатывает революционные технологии, преобразующие цифровой мир и привносящие в него что-то новое.

Детали судебного разбирательства между Qualcomm и Apple:

  • В сентябре 2018 года компания Qualcomm подала иск в суд против Apple, обвинив корпорацию в корпоративном шпионаже и краже технологий процессоров линейки Snapdragon. По словам компании, купертиновцы специально нанимали корпоративных агентов, чтобы те воровали идеи самой Qualcomm и передавали их прямым конкурентам – компании Intel.
  • В декабре 2018 года суд Германии удовлетворил иск Qualcomm против Apple и выдал запрет на продажу некоторых моделей iPhone, которые оснащены модемами Intel и нарушают патент на оборудование Qualcomm.
  • 1 февраля 2019 года компания Qualcomm подала в немецкий суд ходатайство с просьбой наложить значительный штраф на Apple. Чипмейкер обвиняет "яблочную" корпорацию в несоблюдении судебного запрета на импорт и продажу моделей iPhone 7 и iPhone 8 в Германии.

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Теги: Новости Техно Техно IT-бизнес Судьи Apple Qualcomm
Источник: Apple
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