Соцсеть "ВКонтакте" доступна в Украине

Мобильное приложение "ВКонтакте" снова доступно украинцам. Разработчики российской социальной сети нашли способ обойти блокировку, а операторы пока не могут решить эту проблему.

Как сообщает ресурс "Лига.Tech", десктопная версия социальной сети до сих пор остается недоступной.

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Что известно о блокировке? Напомним, в 2017 году в Украине заблокировали российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы "Яндекс" и Mail.ru. Согласно Указу Президента, запрет должен был продержаться три года с момента подписания соответствующего документа, однако в 2019 году Петр Порошенко продлил действие санкций еще на три года.

Что случилось? В последнее время пользователи соцсетей все чаще сообщают: они без проблем заходят в запретные в Украине российские соцсети. Ранее такие случаи происходили редко. И связаны были с тем, что приложения этих сервисов иногда меняли свой IP-адрес, а операторам потребуется некоторое время, чтобы выявить их.

Как удалось обойти блокировку? С начала июля 2019 года мобильная версия "ВКонтакте" начала обходить блокировку – раньше для того, чтобы зайти на сайт, приходилось пользоваться VPN. Теперь же во "ВКонтакте" можно зайти как через мобильный интернет Vodafone, "Киевстар" и lifecell, так и через кабельные сети. Все дело в VPN-сервисе, который встроили в приложение соцсети. В 2017 году он появился в Android-версии, а теперь и на iOS.

Реакция украинских операторов. В "Укртелеком" уверяют, что уже начали искать решение. В "Воля" отметили, что блокируют запрещенные сайты, но если клиент хочет обойти блокировку и у него есть необходимые навыки, то он сможет это сделать.

В Vodafone и "Киевстар" заявили, что у них нет инструментов, чтобы справиться с этим методом обхода. В lifecell говорят, что с 2017 года не изменяли способ блокировки, но это не значит, что его нельзя обойти.

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