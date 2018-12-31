В Сочельник состоится первое солнечное затмение в году

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Солнечное затмение 6 января 2019: где будет и время

6 января 2019 года состоится первое солнечное затмение в этом году. Затмение начнется в 5:28 по киевскому времени.

В январе произойдет еще одно затмение – Луны и это явление можно будет увидеть 21 января.

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Солнечное затмение 6 января 2019 начнется в 5:28 по киевскому времени. Его увидят жители северо-восточной Азии (включая Японию, Северную и Южную Кореи и восток Китая), северной части Тихого океана и крайнего юго-запада Аляски, Дальнего Востока России (кроме северных и северо-западных районов), а также востока Монголии.

Что такое солнечное затмение?
Это явление происходит, когда Луна располагается между Солнцем и Землей и тем самым затмевает солнечный свет. Каждый год мы можем наблюдать за 2-5 солнечными затмениями. Самое долгое затмение Солнца 21 века произошло 22 июля 2009 и продолжалось 6 мин 39 сек.

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Теги: Солнечное затмение Солнце Техно Космос
Источник: Техно
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