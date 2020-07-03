Основанная еще в 1946 году японская компания Sony впервые с 1958 года объявила о смене названия. На очередном собрании акционеров совет директоров одобрил решение об историческом изменении, которое вступит в силу уже в начале следующего года.

Как сообщает 24 канал, причиной изменений представители вендора назвали тот факт, что сегодня Sony – это многонациональная компания с десятками филиалов в разных странах по всему миру, а также широким ассортиментом продукции.

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Для чего Sony меняет имя

Благодаря использованию нового имени Sony Group с апреля 2021 года корпорация, как ожидается, сможет увеличить свое влияние в сфере финансовых услуг и других отраслях.

"Мы приняли решение о переименовании компании в Sony Group, поскольку хотим полноценно использовать разнообразие нашего бизнес-портфеля для развития бизнеса", – заявил генеральный директор Sony Йошида Кеничиро.

О смене названия компании сообщило китайское подразделение Sony на своей странице в соцсети Weibo.

Sony сообщила о смене названия компании – впервые за более чем 60 лет

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Аналитики отмечают, что в течение нескольких лет инвесторы неохотно покупали акции компаний, чьи бизнес-направления оказывались слишком диверсифицированы. Но по мнению экспертов, ситуация с пандемией коронавируса доказала, что диверсификация в случае с Sony сыграла бренду на руку.

Однако с финансами компании все довольно неплохо. Цифровые товары такие как игры, музыка и другие развлекательные сервисы могут удовлетворить потребности пользователей, которые не выходят из дома и компенсировать спад продаж гаджетов.