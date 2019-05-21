Sony будет сама снимать фильмы по мотивам игр PlayStation

Компания Sony решила больше не ждать, когда голливудские студии обратят внимание на популярные сюжеты их игр и начнут снимать на их основе фильмы. Поэтому в компании запустят в производство фильмов и сериалов на основе игр.

Как пишет hollywoodreporter, Sony уже заявила о создании киностудии PlayStation Productions, которая и будет заниматься производством фильмов и сериалов.

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Для чего это нужно Sony. Эксперты предполагают, что таким образом Sony намерена показать, что Голливуд потерял за это время, проигнорировав их сюжетные идеи.

Последние годы сотрудники PlayStation Productions следили за успешным подходом, который использовали в адаптации сюжетных линий во вселенной Marvel, и черпали опыт.

Кстати, PlayStation Productions уже запустила в производство несколько проектов. Конкретные названия и сюжеты пока не называют.

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