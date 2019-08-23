Sony и Yamaha представили микроавтобус будущего: фото

Компания Sony совместно с Yamaha Motor разработали беспилотный микроавтобус. Новинка получила название SC-1 Sociable Cart и представляет собой пятиместный автомобиль, который оснащен внутри 49-дюймовым дисплеем с разрешением 4K и четырьмя 55-дюймовыми 4K-экранами снаружи.

Особенности микроавтобуса. Как сообщается на официальном сайте Sony, SC-1 Sociable Cart включает технологии автономного вождения от компании Yamaha Motor и высокотехнологичные развлекательные системы от Sony.

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Микроавтобус использует камеры, ультразвуковые датчики и лидар для навигации и имеет максимальную скорость 19 километров в час. В SC-1 могут разместиться пять пассажиров.

Как сообщается, машина оснащена технологией смешанной реальности и имеет один большой, 49-дюймовый 4K-экран внутри. При этом снаружи SC-1 оснащен четырьмя еще большими 4K-экранами, имеющими диагональ 55 дюймов. Что будет выводиться на них, пока неясно, но вероятно, это будет реклама.



SC-1 Sociable Cart

Дата выпуска. Sony и Yamaha отмечают, что разработанный SC-1 не поступит в продажу. При этом ожидается, что такие микроавтобусы будут использоваться в Японии (SC-1, согласно информации разработчиков, может использоваться в таких местах, как поля для гольфа, парки развлечений, коммерческие предприятия) – уже в фискальном 2019 году (в Японии он заканчивается 31 марта 2020 года).

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