Sony может представить компактный смартфон Xperia 4, однако есть нюансы

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Sony Xperia 4: что известно о смартфоне
Sony Xperia 4: что известно о смартфоне / Фото из свободных источников

В Сети опубликовали первую информацию о новом смартфоне компании Sony. По слухам, новинка получит название Xperia 4 и станет новым представителем линейки Compact.

Как сообщает 4PDA, на страницах японского ресурса Esato появилось схематическое изображение не анонсированного смартфона Sony Xperia 4.

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Что известно о Sony Xperia 4? По словам автора публикации, будущая новинка обзаведется "кинематографическим" дисплеем 21: 9 и по ширине курпуса будет отвечать смартфонам линейки Compact, которые сняли с производства.

Sony Xperia 4

Sony планирует представить смартфон Xperia 4

Вероятно, устройство в сравнительно тонком (8,3 миллиметра) корпусе лишится 3,5-милиметрового аудиоразъема, будет работать на базе процессора Snapdragon 710 и представят его только для внутреннего японского рынка. Детальные спецификации и сроки релиза Sony Xperia 4 не называются.

Почему Sony сняла с производства линейку Compact? Заметим, компания Sony решила отказаться от компактной линейки смартфонов из-за того, что они не пользуются популярностью среди пользователей.

Мы очень долго оставались с Compact за простоту его использования. Всегда есть место для разных размеров, но люди хотят гораздо больше пространства для контента,
– подчеркнул вице-президент Sony Mobile по маркетингу Дон Меса.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно Sony
Источник: 24 Канал
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