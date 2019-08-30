Sony возвращает акции Olympus: детали

Японская компания Sony решила продать полный пакет акций Olympus назад компании. Сумма сделки оценивается примерно в 760 миллионов долларов (почти 70 миллионов акций по цене 10,96 доллара).

Что известно об акциях Olympus? Японская компания приобрела 11,5% акций Olympus в 2012 году, заплатив 50 миллиардов иен (407,4 миллиона долларов), а затем продала половину пакета инвестиционному банку JPMorgan Chase & Co. в 2015 году, сообщает InVenture.

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Отмечается, что Sony приняла решение продать свою 5% долю под давлением хедж-фонда Daniel Loeb Third Point LLC.

В июне 2019 года инвестиционный фонд Third Point призвал Sony отделить полупроводниковый бизнес и продать доли в компаниях, которые не играют особой роли.

Дальнейшее сотрудничество. Sony и Olympus будут по-прежнему сотрудничать в рамках бизнес-альянса, в том числе в рамках совместного предприятия по производству медицинского оборудования, созданного компаниями в 2013 году. Заметим, японский производитель Olympus является мировым лидером в сфере выпуска желудочно-кишечных эндоскопов, занимая около 70% рынка.

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