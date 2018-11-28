Sony выпустила компакт-диск с рекордным объемом

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Sony выпустила Blu-ray диск на 128 ГБ
Sony выпустила Blu-ray диск на 128 ГБ / Getty Images

Несмотря на то, что мир технологий уже давно перешел на максимально компактные цифровые хранилища данных, выпуск Blu-ray дисков все еще остается актуальным. Поэтому компания Sony объявила о выходе на рынки дисков с объемом 128 ГБ.

Об этом сообщает Geekon.

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Диск с емкостью, как у бюджетного винчестера для ПК или полноценной памятью флагманского смартфона последних лет, необходим в современном мире, по мнению инженеров Sony, сразу по нескольким причинам. Во-первых – качество съемки видеоматериалов, а особенно фильмов, с каждым годом растет, требуя все больше и больше пространства на носителе.

Blu-ray диск від Sony на 128 ГБ
Blu-ray диск от Sony на 128 ГБ

Вторым же наиболее аргументированным мотивом выпуска Blu-ray на 128 ГБ, в Sony видят желание компании поддерживать угасающую тенденцию физических коллекций шедевров кинематографа. А так как современные и будущие шедевры кино становятся все более "прожорливыми" в плане свободного места на дисках, то выпуск рекордно объемного носителя Blu-ray для японцев казался лишь вопросом времени.

Выполнен сам диск по технологии BDXL, доработанной наиболее передовыми и уникальными наработками компании Sony, что позволит ей долгое время оставаться единственным производителем компакт-дисков с емкостью более 100 ГБ.

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Теги: Sony Техно Гаджеты
Источник: Техно
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