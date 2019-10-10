Создали трехколесный электромобиль, который не нужно заряжать

Команда американского стартапа Aptera Motors работает над созданием электромобиля с рекордным пробегом на одной зарядке. Его оснастили солнечными батареями, поэтому дополнительно заряжать его не нужно.

Как информирует Green Car Congress, по замыслу разработчиков, электрокар будет проезжать 1600 км на одной зарядке с расходом 6,5 кВтч/100 км. К примеру, Tesla Model 3 тратит 16 кВтч/100 км, а Tesla Model X около 25 кВтч/100 км.

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Детали. Машина будет иметь всего три колеса, что позволило улучшить аэродинамику и безопасность авто и уменьшить общий вес транспортного средства. Также такой необычный дизайн позволяет делать небольшие повороты на скорости без физического поворота колес.

Трехколесный электрокар Aptera Motors: видео

Еще один интересный момент – электромобиль будет оснащен системой Never Charge – это встроенная функция солнечной зарядки. Система сможет обеспечить до 65 км пробега в день.

Тестирование. Во время испытания двигатель Elaphe L1500 достиг рекордного показателя ускорения от 0 до 100 км/ч менее чем за 3,5 секунды.

Цена. Точная стоимость электрокара пока не объявлена. По слухам, она будет колебаться от 36 тысяч до 59 тысяч долларов (900 тысяч – 1 475 тысяч гривен).

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