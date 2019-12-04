Создана важнейшая часть атомных компьютеров будущего

Канадские ученые разработали новый технологический процесс для создания вычислительных машин в атомном масштабе в тысячу раз более быстрых, чем сейчас. Этот метод – отправная точка для появления сверхэффективных атомных компьютеров, потребляющих гораздо меньше энергии.

Ученые уже пытались манипулировать отдельными атомами, чтобы создать слишком плотные матрицы данных для компьютеров, которые хранили бы больше информации в меньшем просторные, чем современные жесткие диски, и потребляли бы при этом в десятки раз меньше энергии, пишет Science Daily.

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В частности, в случае водородной литографии с помощью сканирующего туннельного микроскопа удаляются отдельные атомы водорода, соединенные с кремниевой поверхностью. В узоре атомов кремния можно хранить бинарную информацию. Однако во время перезаписи данных возникают трудности, так как туннельный микроскоп должен выбирать и размещать атомы водорода с огромной точностью.

Новый техпроцесс

Ученые из нескольких научных учреждений Канады решили разработать более эффективный метод записи атомных матриц данных. Для этого они подготовили кремниевые поверхности, покрыв их атомами водорода. С помощью водородной литографии они удалили определенные атомы, чтобы записать данные. И обнаружили, что удаление еще одного атома водорода, расположенного рядом с тем, который они перезаписывали, позволяет создать точку, которая притягивает газ водорода.

Молекулярный "ластик" для атомной памяти:

Что это дает

Присоединив одну молекулу водорода к двум соседним точкам, можно записать на этом месте новый бинарный код.

Использование водорода в качестве молекулярного "ластика для стирания данных" оказалось намного быстрее и проще, чем применение туннельного микроскопа. Ученые испытали метод на примере 24-битного массива данных и убедились, что он позволяет создавать атомные компьютеры в 1000 раз быстрее.

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