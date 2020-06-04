SpaceX Илона Маска вывела на орбиту очередные 60 спутников Starlink
Компания SpaceX не собирается отдыхать после исторического запуска корабля Crew Dragon. Ведь запланированные миссии должны быть осуществлены вовремя. С самого утра, в 4:25 по Киеву, SpaceX запустила еще одну ракету Falcon 9, на борту которой находились 60 спутников Starlink.
24 канал неоднократно рассказывал о Starlink, ведь именно в рамках этой миссии SpaceX осуществляет наибольшее количество спутников, которые обеспечат планету спутниковым интернетом.
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Детали запуска
Ракету Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это уже восьмой запуск спутников Starlink. Вскоре после запуска SpaceX отчиталась об успешном выводе спутников на орбиту.
Видео запуска Falcon 9 миссия Starlink
Компания Илона Маска также отметила, что в этот раз в космос впервые отправили спутники, оборудованные специальными козырьками для защиты от солнечного света.
Видео вывода спутников Starlink на орбиту
Отдельным украшением запуска стала, как всегда зрелищная посадка первой ступени ракеты Falcon 9 на плавучую платформу Of course i still love you в Атлантическом океане.
Видео посадки первой ступени Falcon 9
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Что такое Starlink?Это проект созвездия спутников компании SpaceX, которые призваны обеспечить Землю недорогим и быстрым интернетом. Сейчас компания начала продавать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х запусков такие услуги станут доступны по всему миру.
Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.