Компания SpaceX не собирается отдыхать после исторического запуска корабля Crew Dragon. Ведь запланированные миссии должны быть осуществлены вовремя. С самого утра, в 4:25 по Киеву, SpaceX запустила еще одну ракету Falcon 9, на борту которой находились 60 спутников Starlink.

24 канал неоднократно рассказывал о Starlink, ведь именно в рамках этой миссии SpaceX осуществляет наибольшее количество спутников, которые обеспечат планету спутниковым интернетом.

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Детали запуска

Ракету Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Это уже восьмой запуск спутников Starlink. Вскоре после запуска SpaceX отчиталась об успешном выводе спутников на орбиту.

Видео запуска Falcon 9 миссия Starlink

Компания Илона Маска также отметила, что в этот раз в космос впервые отправили спутники, оборудованные специальными козырьками для защиты от солнечного света.

Видео вывода спутников Starlink на орбиту

Successful deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/adsQIKfT0F — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

Отдельным украшением запуска стала, как всегда зрелищная посадка первой ступени ракеты Falcon 9 на плавучую платформу Of course i still love you в Атлантическом океане.

Видео посадки первой ступени Falcon 9

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – the first orbital class rocket booster to successfully launch and land five times! pic.twitter.com/WCiFyyGn7g — SpaceX (@SpaceX) June 4, 2020

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Что такое Starlink?Это проект созвездия спутников компании SpaceX, которые призваны обеспечить Землю недорогим и быстрым интернетом. Сейчас компания начала продавать услуги в некоторых частях США и Канады, после 24-х запусков такие услуги станут доступны по всему миру.



Маск намерен зарабатывать деньги для развития и работы SpaceX. Компания Маска не единственная, кто хочет создать интернет-сети на орбите: этим занимаются еще несколько частных компаний.