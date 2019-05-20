SpaceX подала "тайный" иск против американского правительства

Компания SpaceX подала иск против американских властей. Однако, у руководителя частной космической компании проследили, чтобы общественность не узнала деталей обращения в суд.

Как сообщает The Washington Post, иск подали еще 17 мая.

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Чего касается иск? Как высказались в SpaceX, конфиденциальность нужна по той причине, что судебные документы содержат "служебную информацию, которую нельзя обнародовать". Теперь суд решит, выполнять ли это пожелание компании Маска.

В прошлом SpaceX неоднократно выдвигала иски против правительства из-за тендеров по военным запускам.

Попытки сотрудничества с Пентагоном. В прошлом году компания проиграла стартовый раунд конкурса на финансирование от ВВС, пропустив вперед United Launch Alliance, Northrop Grumman и Blue Origin. Компания подала заявку на контракт с Пентагоном, но предложение Маска не удовлетворило оборонное ведомство.

В следующем году Пентагон выберет две компании для сотрудничества по производству ракет и запусков военных спутников.

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