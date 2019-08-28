SpaceX провела успешный тестовый полет прототипа Starhopper: впечатляющее видео

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Полет Starhopper прошел успешно
Полет Starhopper прошел успешно / Скриншот

Аппарат Starhopper компании SpaceX поднялся в воздух на высоту 150 метров во время новых испытаний. Теперь Starhopper превратят в статический стенд для испытания двигателей Раптор, а сама компания приступит к следующим тестам межпланетного космического корабля Starship, который должен высадиться на Марс.

Глава и основатель компании SpaceX Илон Маск в своем твиттере опубликовал впечатляющее видео с полетом Starhopper в районе Бока-Чика (штат Техас), и поздравил всю команду с успешными испытания.

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На видео можно наблюдать, как прототип плавно поднимается в воздух, а затем опускается на стартовую площадку. Полет длился 57 секунд.

В понедельник SpaceX также планировала провести испытания прототипа корабля, однако тест был перенесен всего за несколько десятых секунды до пуска.

Уже через несколько месяцев SpaceX приступит к испытанию полноценной версии корабля, Starship. Он также сначала совершит "прыжок", но на этот раз уже на 2 километра. После этого корабль должен совершить полноценный, правда, суборбитальный полет.

Кстати, после успешного "скачка" Starhopper, Маск в своем твиттере написал: "Однажды Starship осуществит посадку на ржавые пески Марса".

Сейчас две команды параллельно строят две версии Starship - во Флориде и в Техасе, – используя различные методы. После завершения работ SpaceX возьмет лучшие практики обеих команд и будет использовать их для строительства полноценных версий корабля.

Что известно о Starship и Starhopper?
Первый – космический корабль, который в будущем компания Илона Маска планирует использовать для межпланетного перелета на Марс. Сейчас тестовые блоки корабля, собственно Starhopper, предназначенные для испытательных суборбитальных полетов, в ходе которых будут проверены инженерные решения, необходимые при строительстве большого корабля, который и полетит на Марс. Прототип изготовлен из легированной стали и имеет диаметр около 9 метров.

Во время испытательных полетов на нем установлен один двигатель Raptor, который находится в процессе доработки. В будущем SpaceX планирует ставить на марсианские корабли по три таких двигателя.

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Теги: Марс SpaceX Техно Космос
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